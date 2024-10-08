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ИИ-ассистент разработчика GigaCode теперь доступен бизнесу для внедрения в собственную ИТ-инфраструктуру

Приобретая локальную версию ИИ-ассистента разработчика GigaCode, бизнес теперь сможет развернуть её внутри собственной ИТ-инфраструктуры, обеспечивая более высокий уровень безопасности и надёжности. GigaCode поможет сохранить автономность и бесперебойность бизнеса даже в случае технических или операционных внештатных ситуаций.

Формат поставки on-prem включает полный набор и поддержку уровня enterprise. В комплект поставки входит гибкий набор компонентов, который позволяет адаптировать продукт под индивидуальные потребности бизнеса. Развёртывание возможно на стандартной инфраструктуре с использованием общепринятых технологий без необходимости в специализированных навыках у команды поддержки.

GigaCode также доступен как облачный сервис (SaaS), предоставляющий мгновенный доступ к продукту без необходимости развёртывания и обслуживания собственной инфраструктуры.

GigaCode — это ИИ-ассистент разработчика, который ускоряет процесс написания кода, повышает производительность и делает процесс программирования более продуктивным. Прежде всего ассистент поможет разработчику быстрее справиться с рутинными задачами, сократить когнитивную нагрузку и тем самым высвободить время для творчества, решения действительно важных и интересных задач.

ИИ-ассистент генерирует наиболее вероятные продолжения кода и предлагает их разработчику прямо в процессе программирования. С помощью многофункционального чата GigaCode помогает разработчику справляться с типичными задачами (документирование, создание тестов, рефакторинг и прочее), а также может предоставить помощь по любым вопросам, связанным с разработкой ПО, объяснением кода и не только. Ассистент поддерживает более 35 популярных языков программирования и более 10 сред разработки ПО. GigaCode развивается в синергии с сервисом GigaChat с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. Под капотом GigaCode функционируют несколько нейросетевых моделей, обученных на большом объёме исходного кода и специализирующихся на решении задач разработки.

GigaCode является частью экосистемы продуктов для командной работы разработчиков. В экосистему входит среда разработки GigaIDE, которая содержит более 70 дополнительных инструментов разработки, тестирования и администрирования. А также GitVerse — открытая платформа для совместной разработки, с помощью которой разработчики могут публиковать проекты с открытым и закрытым исходным кодом.

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