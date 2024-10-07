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Телематическое оборудование автоматизирует подсчет леса

На заводе по обработке древесины «Крона» в Вологодской области компания «ГЛОНАСС 35» установила терминалы Galileosky для подсчета леса. В результате терминалы спутникового мониторинга избавили сотрудников завода от ручного подсчета бревен. Об этом CNews сообщили представители Galileosky.

На одной линии завода установлен световой барьер, который с точностью в 1 см определяет диаметр проходящего бревна. Ранее эту информацию видел только оператор на своем рабочем месте, а объем обработанного леса считался вручную. Руководству завода необходимо было получать данные о количестве бревен, обработанных за смену, чтобы оценивать время на выполнение заказов.

Поэтому инженеры «ГЛОНАСС 35» подключили к линии терминал Galileosky, который собирает, обрабатывает и передает информацию о диаметре и количестве бревен в личный кабинет завода в онлайн-режиме. Диаметр определяется за секунды, в среднем, за 10 дней обработку проходит от 5000 бревен, так как смены работают по-разному и объем зависит от заказа. Система стала инновацией в сфере лесопромышленного производства, так как предоставляет точные цифры для мониторинга и учета данных в режиме реального времени.

Проект значительно сократил затраты на подсчет распиленного леса и управление данными. Деревообработчик смог рассчитать стоимость распиловки бревен более эффективно и точно, что привело к улучшению рентабельности производства. Более того, удалось сэкономить время сотрудников на контроле бревен, ведении учета и передаче данных. Благодаря автоматизации процессов, рабочие часы сотрудников используются более эффективно. А руководство контролирует работу завода из любой точки мира, где есть интернет.

Директор «ГЛОНАСС 35» Александр Клюев: «После внедрения и проверки системы ручной подсчет обработанного бревна совсем не нужен, бревна считаются в автоматическом режиме. Проект успешно справился с поставленными задачами, предоставив клиенту возможность мониторинга данных в реальном времени, точные цифры диаметра бревен и объема привезенного леса. Это позволяет заводу принимать обоснованные решения по выполнению заказов и оптимизации производственных процессов. Средняя экономия, благодаря автоматизации процессов, составила более 400 тыс. руб. в год при разовых затратах в 69 тыс. руб.».

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