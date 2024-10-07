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«Раздолье» автоматизировало работу комбината по производству молочных консервов в России

Внедренческий центр «Раздолье» провел автоматизацию «Алексеевского молочноконсервного комбината» (холдинг РЕННА). Руководству заказчика стали доступны максимально достоверные данные о фактической себестоимости готовой продукции, а также промежуточных полуфабрикатов на всех технологических переделах, отметили молочники. Сократилось время на подготовку отчетов. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

В последние годы комбинат использовал учетную систему «1С: Управление производственным предприятием 8» со значительными доработками под специфику деятельности. Кадровый учет и расчет зарплаты велся в отдельной типовой базе «1С: УПП». Был настроен обмен с основной базой. На складах готовой продукции учет вели в WMS-системе InStock с применением терминала сбора данных по ряду операций.

«Поскольку фирма «» объявила о завершении поддержки данной программы, перед нами стояла задача найти подрядчика для анализа текущих бизнес-процессов (оперативной деятельности, учета и распределения затрат, расчета себестоимости), реинжиниринга процессов и оптимизации текущих методик учета. Мы искали отраслевые наработки конфигурации «1С:ERP» в части переработки молока с возможностью адаптации под специфику нашего предприятия. И сотрудники «Раздолья» выиграли конкурс, а в ходе проекта показали себя квалифицированными специалистами в области автоматизации молочной промышленности, построения схемы материальных потоков на предприятии и методики расчета себестоимости, а также инструментов планирования», — отметил генеральный директор ЗАО «АМКК» Александр Рыжих.

Запустить программу требовалось с января 2024 г. с одновременным прекращением работы старой учетной системы. Внедренческому центру надо было провести обучение персонала комбината и обеспечить поддержку ввода данных и их анализа в течение четырех месяцев для проверки корректности работы новой программы по результатам закрытого 1 квартала.

Реализация проекта позволила упростить модель производственного учета, повысить его прозрачность, уйти от массового перепроведения документов по итогам закрытия периода. Теперь все движения по себестоимости материалов, затрат, продукции заказчик выполняет только типовыми документами с регистрами «1С:ERP» с корректной аналитикой. Компания отказалась от использования отдельной WMS-системы на складах готовой продукции, обменов информацией между ней и учетной системой; перешла на унифицированную WMS-подсистему на складах сырья и тары.

Разработка новых инструментов позволила избавиться от ввода виртуальных операций, максимально описывать текущий бизнес-процесс склада, обеспечить заинтересованные службы достоверной и оперативной информацией об остатках.

Один лишь перенос задачи по прогнозному планированию выпуска готовой продукции из Excel в учетную систему позволил: получать быстрый доступ к источникам информации для расчета плана; автоматически пересчитывать результат при изменении источников; организовать одновременный доступ к нужным данным сотрудникам разных отделов; исключить ошибки, связанные с возможностью некорректного заполнения ячеек в Excel-таблице.

Рассчитать себестоимость и финансовый результат стало проще, а значит сократилось время на закрытие отчетного периода.

Внедрение автоматизированной информационной системы на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» было начато в мае-июне 2023 г. Полностью на самостоятельную работу в системе «АМКК» перешла в мае 2024 г. В промышленную эксплуатацию переведено 150 рабочих мест. 20 из них на терминалах сбора данных (мобильный клиент).

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