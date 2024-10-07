МТС «прокачала» интернет на вокзалах Волгограда

МТС завершила модернизацию сети LTE в районе центрального железнодорожного вокзала и автовокзала Волгограда. Благодаря строительству телеком-оборудования средняя скорость передачи данных выросла на 30%. Теперь жители и гости региона в ожидании своего поезда и автобуса смогут пользоваться более качественной связью. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству телеком-оборудования пользоваться ускоренным интернетом смогут местные жители и гости региона, прибывающие в Волгоград на автобусах и поездах. Железнодорожная станция «Волгоград-1» является узлом пяти направлений: Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва, Саратов и Астрахань. Первый деревянный вокзал в Волгограде появился в 1862 г., а новое вокзальное здание из кирпича было открыто вскоре после запуска Грязе-Царицынской железной дороги в 1871 г. Здание вокзала серьезно пострадало в годы Великой Отечественной войны, и в 1950-х на его месте построили новый вокзал по проекту архитекторов Александра Куровского и Самуила Брискина. Современное здание волгоградского ЖД-вокзала было признано официальным журналом Русского географического общества «Вокруг света» одним из самых красивых вокзалов в России.

«По прибытию на вокзал пассажиры первым делом созваниваются с встречающими, вызывают такси или выстраивают маршрут в онлайн-картах. Качественная связь МТС позволит пассажирам и туристам пользоваться цифровыми сервисами на комфортной скорости, а также поможет провести время в ожидании автобусов и поездов за просмотром фильмов в онлайн-кинотеатре KION или чтением книг в сервисе «Строки», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.