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МТС помогает предотвратить пожары в лесах Пермского края

МТС сообщает об установке камер видеонаблюдения за территорией лесополос Пермского края на инфраструктуре МТС. Система видеонаблюдения помогает защитить 2 млн гектаров леса, в основном, на юге Прикамья, где опасность пожаров выше. Проект реализован по заказу Пермского лесопожарного центра в рамках расширения действующей системы видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Камеры высокого разрешения установлены на антенно-мачтовых сооружениях МТС, что позволяет дистанционно следить за безопасностью леса, автоматически реагируя на задымления и возгорания. Благодаря выделенному каналу МТС, камера передает сигнал диспетчеру Пермского лесопожарного центра в случае возникновения внештатных ситуаций. Даже при минимальном задымлении сотрудник региональной диспетчерской службы получает точные координаты места происшествия и может незамедлительно среагировать на ситуацию. Видеокамеры имеют угол обзора в 360 градусов и позволяют следить за состоянием лесов на расстоянии до 30 километров.

В Пермском крае установлено около 30 таких устройств на сети МТС: в Чайковском, Кунгурском, Уинском, Куединском, Ординском, Еловском, Большесосновском, Частинском, Оханском, Ильинском, Чусовском, Карагайском, Бардымском, Усольском и Добрянском районах.

«С начала лесопожарного сезона в Прикамье было зарегистрировано 39 лесных пожаров на площади более, чем 144 гектара. 95% из них ликвидированы в течение первых суток. Зачастую пожары возникают по причине неосторожного обращения людьми с огнем. Благодаря качественной инфраструктуре и сервису компании МТС мы оперативно отрабатываем все «сработки» на задымления в лесах и не допускаем распространения очагов возгорания», - сказал начальник региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Григорий Чечушков.

«Технологии МТС уже давно выходят за рамки работы телеком-оператора. Сегодня аналогичные системы видеомониторинга от МТС работают во многих регионах страны, не только предотвращая лесные пожары, но и обеспечивая безопасность в самых разных областях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. Полученные данные помогают в кратчайшие сроки эффективно среагировать на чрезвычайную ситуацию», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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