MTS AI и «ВижнСервис» представили корпоративную систему для управления записями встреч Max

«ВижнСервис», разработчик корпоративных решений на базе ИИ, и компания MTS AI, центр компетенций по искусственному интеллекту, разработали на базе генеративных сетей ИИ-систему Max для корпоративных коммуникаций. С ее помощью можно в два раза ускорить обработку и анализ деловых онлайн-встреч и совещаний, а также сделать прозрачным процесс постановки задач и принятия решений в крупных российских компаниях, отмечают разработчики.

Система Max — совместный продукт «ВижнСервис» и MTS AI. Решение умеет записывать, транскрибировать и анализировать корпоративные совещания. После обработки конференций Max формирует отчеты, фиксирует ключевые договоренности. ИИ-платформа помогает структурировать информацию и фиксирует все важные аспекты встреч, благодаря чему руководители получают точные данные для принятия управленческих решений и дальнейшей постановки задач.

Уже сейчас платформа Max совместима с большинством присутствующих на рынке систем видеоконференцсвязи — от зарубежных онлайн-сервисов до on-prem-систем российских вендоров. Max можно добавить к любой конференции вручную, либо настроить автоматизированную обработку всех онлайн-встреч благодаря интеграции с MS Exchange или Communigate Pro.

«Онлайн-встречи и видеозвонки стали неотъемлемой частью любых современных бизнес-процессов. Принимая участие в них, каждый сотрудник создает цифровой след, который является активом компании. Однако составление отчетов и постановка задач по итогам совещаний требуют огромного количества ресурсов. Max позволит корпорациям оптимизировать работу сотрудников, занимающихся администрированием записей, сэкономить время руководителей и улучшить процесс принятия решений», — отметила Вера Краевская, генеральный директор «ВижнСервис».

ИИ-функции Max стали доступны в результате внедрения продуктов MTS AI. Компания предоставила платформу Audiogram — высокотехнологичное решение для распознавания и синтеза речи, а также большую языковую модель Cotype для анализа информации и подготовки отчетов.

«Корпоративная платформа управления записями онлайн-встреч Max демонстрирует, как искусственный интеллект может кардинально трансформировать рабочие процессы в современных компаниях. Объединяя возможности нашей языковой модели Cotype и платформы Audiogram, Max не просто автоматизирует рутинные задачи, но и открывает новые горизонты для анализа и использования корпоративных знаний. Мы уверены, что Max станет незаменимым инструментом для компаний, стремящихся повысить эффективность командной работы и принятия решений», — сказал решение Андрей Калинин, генеральный директор MTS AI.

Использование ИИ-платформы позволяет внедрить единые правила работы с записями и протоколами совещаний, а также следовать лучшим практикам менеджмента и строгим правилам корпоративной безопасности. При развертывании на собственных серверах Max может применяться для обработки конфиденциальной информации. Помимо этого, ИИ-платформу хранения и управления записями можно развернуть в облаке или в гибридном режиме.