«МегаФон» запустил в своем облаке СУБД Nexign Nord

Компания Nexign («Нэксайн») запустила продажи Nexign Nord, системы управления базами данных (СУБД) на базе PostgreSQL, в облаке «МегаФона». В рамках партнерства B2B-клиентам оператора предлагается доступ к DBaaS-сервису на основе Nexign Nord, который включает в себя развертывание и поддержку кластеров серверов системы в инфраструктуре «МегаФон Облако». При подключении DBaaS клиенту не нужно самостоятельно конфигурировать базы данных, заниматься резервным копированием, обновлением, оптимизацией, устранением инцидентов и масштабированием, поскольку все это входит в услугу.

Крупный бизнес с высокими требованиями безопасности уже успешно использует Nexign Nord. Появление DBaaS версии позволит решать задачи миграции и обеспечения отказоустойчивой работы на базе отечественной СУБД для таких отраслей, где облачное решение дает существенные дополнительные преимущества бизнесу. Среди распространенных сценариев можно выделить ИТ, медицину, логистику, транспорт.

«Nexign Nord — это полностью российская разработка, которая может заменить аналогичные решения от Oracle Database и Microsoft SQL Server и снизить общую стоимость владения до 10 раз. Продукт предназначен для использования в высоконагруженных системах и приложениях со сложной структурой. Мы видим спрос на отечественные решения такого класса на рынке сегодня, и запуск Nexign Nord не только on-prem, но и в облаке — это важный шаг вперед, который позволит гораздо большему количеству компаний получать пользу от использования отечественной СУБД», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

«Облачные технологии стали одним из основных драйверов цифровизации бизнеса, и это объясняет их востребованность, развитие и появление новых отечественных решений. Выбор облака зависит от долгосрочной стратегии компании и конкретных задач, которые будут решаться с его помощью. На базе «МегаФон Облако» появился еще один новый продукт, который предоставляет широкий инструментарий для управления данными, а автоматизацию, резервное копирование, масштабирование, защиту от киберугроз и поддержание работоспособности возьмут на себя специалисты «МегаФона», — отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных проектов «МегаФона» Александр Осипов.

Облачные технологии в значительной степени определяют вектор долгосрочной стратегии развития компании и охватывают большинство бизнес-процессов. Так, 58% компаний используют облачные решения, включая professional services — дополнительные сервисы ИТ-аутсорсинга по сопровождению, администрированию операционных систем, сетевых устройств и т.д. 46% компаний используют специализированные облачные решения для хостинга высоконагруженных систем, 41% — типовые IaaS-решения.

Nexign Nord включает все возможности свободно распространяемой СУБД PostgreSQL 16, содержит ряд доработок в ядре и дополнительные модули для повышения удобства эксплуатации и информационной безопасности. Продукт позволяет применять расширенные парольные политики и использовать гибкий планировщик задач, поддерживает большинство современных операционных систем и предоставляет поддержку пакетов для упрощения миграции с Oracle. Для повышения доступности, отказоустойчивости и автоматизации административных функций Nexign Nord предлагает собственное кластерное решение, которое позволяет настроить схему резервирования и управления продуктом индивидуально под каждого клиента.