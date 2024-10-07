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Красноярцы смогут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных МТС

МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных МТС. Все участники, прошедшие конкурсный отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Школа аналитиков данных МТС доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих IT-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех. Также в этом потоке в программе появятся занятия по обработке естественного языка (NLP), а блок, посвященный рекомендательным системам, временным рядам и Spark, будет значительно расширен.

Для того, чтобы стать студентом курса, нужно подать заявку до 20 октября 2024 г. и выполнить тестовое задание. Обучение стартует 7 ноября 2024 г. и будет проходить в онлайн-формате: два раза в неделю студентов ждут вебинары с разбором теории и практических кейсов. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер. Программа рассчитана на 10 месяцев, ее участникам будут доступны комплексные итоговые работы и обратная связь от преподавателей — специалистов центра Big Data МТС.

За выполнение домашней работы, посещение занятий и участие в интерактивах начисляются баллы, которые ученики могут обменять на мерч МТС. А лучшие слушатели смогут устроиться на работу в Центр Big Data МТС: по итогам прошлых потоков такое приглашение получили несколько десятков человек.

«Сегодня специалисты по анализу Big Data становятся ключевыми фигурами в любых отраслях — промышленности, банковском, научном и других направлениях, а сильные аналитики пользуются спросом на рынке труда Красноярского края и за его пределами. С помощью нашего бесплатного курса каждый научиться говорить на языке цифр — собирать, обрабатывать, анализировать и трактовать массивы данных. Лучшим из учеников мы предложим работу — по итогам прошлых потоков курса несколько десятков человек успешно закончили обучение и получили оффер в Центр Big Data МТС», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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