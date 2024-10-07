CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Импортонезависимость
|

«Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с Аstra Linux

Российская система управления рабочими местами «Колибри-АРМ», разработанная ICL Services, официально совместима с операционной системой Аstra Linux. В рамках финального тестирования экспертами компаний была подтверждена корректная совместная работа продуктов, а также функционирование «Колибри-АРМ» без каких-либо ограничений на платформе от «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Колибри-АРМ» представляет собой быстро развивающийся российский аналог Microsoft SCCM/MECM. Данный продукт придерживается концепции управления из «единого окна» и решает ключевые задачи для бизнес-процессов компаний, включая интеграцию с внешними источниками данных, автоматическое массовое развертывание ПО и ОС по сети в один клик, удаленное подключение к сессиям пользователей и др.

«Продукт «Колибри-АРМ» бесшовно интегрируется с операционной системой Astra Linux, что открывает новые возможности выбора для бизнеса. Совместимость с отечественной ОС не только позволяет организациям использовать современные инструменты управления ИТ-инфраструктурой, но и обеспечивает соответствие требованиям компаний к безопасности, стабильности, гибкости в развертывании решений и их масштабируемости», — отметил директор по продукту «Колибри-АРМ» Дмитрий Игнатьев.

«Корректная работа системы «Колибри-АРМ» в среде Astra Linux обеспечивает нашим клиентам высокий уровень безопасности, оптимизацию рабочих процессов и доступ к программным продуктам. Это безусловно снижает зависимость от иностранного ПО и улучшает конкурентоспособность российских разработок», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне?

Из Lego собрали рабочую модель машины Тьюринга. Видео

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования

Затоплены шахты, добывающие 90% мирового сверхчистого кварца, необходимого для производства микроэлектроники

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: