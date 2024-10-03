Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет проводить автоматическое информирование и опросы клиентов

Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» – инструмент коммуникации с клиентами и партнерами. Для более рационального использования труда операторов и их руководителей в сервисе присутствуют функции автоинформирования и опросов. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

При запуске новой акции, изменении условий оказания услуг или другом важном событии нет необходимости вручную обзванивать всех клиентов. Можно просто записать файл с сообщением, загрузить список номеров для обзвона и запустить услугу «Автоинформирование». Виртуальная АТС позвонит каждому клиенту из списка и воспроизведет объявление.

В конце каждого объявления вы можете добавить опрос и мгновенно получить обратную связь от клиентов. По итогам обзвона результаты опроса будут собраны в информативный отчет в виде таблицы, которую можно скачать и проанализировать. Опросы в Виртуальной АТС могут быть инструментом маркетинговых исследований или решения других практических задач. Например, клиенты получат возможность оставить заявку на получение услуги или обратный звонок, подтвердить, что хотели бы принять участие в событии, оценить качество обслуживания.

«Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» предоставляет бизнесу целый комплекс возможностей, и мы уверены, что функционал сервиса получит положительную оценку всех новых клиентов и партнеров», - сказал Александр Николаев, начальник отдела маркетинга АО «Компания ТрансТелеКом».