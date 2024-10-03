В приложении для петербуржцев «Я здесь живу» обновлен сервис для занятий спортом

Команда экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург» выпустила обновление мини-приложения «ВКонтакте» «Я здесь живу». Сервис «Спорт во дворе» сменил название на «Спортивный Петербург», а также получил новый раздел, который предоставит удобный доступ к спортивной афише города.

В новом разделе «Мероприятия» можно узнать, какие спортивные события проходят рядом с домом пользователя или на территории города. При нажатии на иконку на карте или на событие в списке отобразится информация о нем – название с кратким описанием, возрастная категория, дата, время и место проведения, адрес, контактный номер и сайт, условия участия и др.

С помощью фильтров можно произвести сортировку — доступна функция выбора по виду спорта, дате проведения соревнований, району города и т.д.

Также «Спортивный Петербург» поможет найти проекты, адаптированные под возможности пенсионеров, людей с инвалидностью или спортивные мероприятия для всей семьи.

Обновление сервиса стало возможным при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

«Напомню, что приложение «Я здесь живу» в Петербурге представляет собой уникальную платформу, сочетающую в себе множество полезных функций, направленных на улучшение качества жизни горожан. И одно из его преимуществ — это доступ к актуальной информации о выставках, концертах, спортивных событиях и множестве других мероприятий, проходящих в городе. Таким образом «Я здесь живу» становится надежным помощником для всех, кто ценит свое время и стремится к комфортной городской среде», - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.