В Курганской области оцифровывают документы времен Великой Отечественной войны на «ЭларСкан»

В Государственный архив социально-политической истории Курганской области поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600Р для создания электронных копий наиболее ценных и востребованных оригиналов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

ГКУ «Государственный архив социально-политической истории Курганской области» – бывший архив Курганского обкома КПСС. В архиве хранятся документы общественно-политических органов и организаций XX – начала XXI вв., личного происхождения периода конца XIX – начала XXI вв. и по личному составу ликвидированных организаций. Общий объем хранения составляет 1827 фондов, включающих более 742 тыс. единиц хранения. Научно-справочная библиотека включает около 9150 экземпляров книг, 8 тыс. периодических изданий и другие виды печатной продукции.

Элар В Курганской области оцифровывают документы времен Великой Отечественной войны на « ЭларСкан

На новом «ЭларСкан» А2-600Р планируется оцифровать как текстовые, так и фотодокументы, также оборудование поможет в сканировании различных архивных документов и периодических изданий по запросам пользователей.

«В настоящее время ведется оцифровка документов периода Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., - сказала Ирина Панишева, заместитель директора. - Всего было выявлено по описям около 16,5 тысяч единиц хранения указанного периода. Это документы, в основном, из фондов партийных и комсомольских органов и организаций, а также личного происхождения».

«ЭларСкан» А2-600Р поможет бережно и в бесконтактном режиме оцифровать архивные документы разной степени сохранности. Сканеры «Элар» включены в реестр РЭП Минпромторга России, а программное обеспечение – в реестр отечественного ПО Минцифры России.

В архиве отметили, что полученные электронные копии будут востребованы, в первую очередь, пользователями архивной информации, как в читальном зале архива, так и удаленно в единой архивной информационной системе. В дальнейшем цифровые копии составят полноценный электронный фонд пользования. Кроме того, качественные копии документов являются экспонатами выставок.