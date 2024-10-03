Умные светофоры в Кургане: «Ростелеком» развивает интеллектуальную транспортную систему

«Ростелеком» модернизирует региональный сегмент интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Кургане, цель которой — повышение безопасности участников дорожного движения при одновременном сокращении среднего времени в пути. Цифровой провайдер установит оборудование для работы умных светофоров в центре города — на перекрестках и пешеходных переходах от площади Ленина по улицам Гоголя и Половинской до Куйбышева, а также от бассейна «Дельфин» по улице Коли Мяготина до улицы Савельева. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Светофоры будут оснащены специальными детекторами, которые будут фиксировать количество проездов, интенсивность и среднюю скорость движения, тип транспортного средства (легковые, грузовые автомобили или общественный транспорт), а также формировать тепловую карту загруженности дорог. С помощью современного программного обеспечения можно будет оптимизировать режим работы дорожных контролеров, обеспечивающий непрерывное движение транспортных средств.

«Ростелеком» Умные светофоры в Кургане

Дмитрий Паламин, директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана: «Интеллектуальная транспортная система является неотъемлемой частью современного города. Она позволяет управлять автомобильными потоками, снижая транспортные задержки и повышая безопасность дорожного движения. Подробная информация о том, как двигаются автобусы и машины, пригодится в будущем для построения удобных маршрутов общественного транспорта».

Информация с устройств будет направляться в центр обработки данных, в котором будет расположена единая платформа управления городским дорожным движением. Полученные данные позволят анализировать автомобильные и пешеходные потоки, а также управлять светофорами в режиме онлайн. Причем схемы работы можно индивидуально настроить для каждого дорожного регулировщика, а также объединить несколько устройств в единую группу, чтобы они работали по определенному алгоритму.

Александр Каменских, заместитель директора филиала — директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «В модернизацию ИТС входит замена аппаратов для управления режимами регулирования и подключение датчиков мониторинга транспортных потоков. Всего в рамках проекта оборудование будет установлено на 84 перекрестках и пешеходных переходах, из них 29 — в 2024 г. На первом этапе оборудуют светофорные объекты по улицам Гоголя и Половинской, а также на Коли Мяготина. У “Ростелекома” уже есть опыт в создании региональных платформ управления транспортной отраслью: с 2019 года компания принимает участие в разработке и развитии ИТС в 19 городских агломерациях. Благодаря умной инфраструктуре пропускная способность улично-дорожной сети выросла на 20% и на 15% увеличилась средняя скорость движения транспорта, при этом аварийность снизилась на четверть».

Работы по модернизации регионального сегмента интеллектуальной транспортной системы в Курганской городской агломерации будут выполнены в рамках государственного контракта «Ростелекома» с управлением дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана. Реализация проекта по развитию ИТС рассчитана на два года.