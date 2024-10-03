CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

«Северсталь» разрабатывает прототип открытого программируемого контроллера

«Северсталь-инфоком» разрабатывает прототип открытого программируемого контроллера, который является частью открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

На базе программируемого логического контроллера (ПЛК) «Северсталь-инфоком» разрабатывает среду исполнения для него. Она нужна для загрузки программ, по которым впоследствии ПЛК будет работать и управлять оборудованием. Разработка создаётся на основе открытого кода, что в перспективе обеспечит независимость компонентов, возможность развертывания на разных платформах и свободного дополнения нового функционала другими компаниями за счет написания собственных модулей. В данный момент ведется поиск партнеров как среди вендоров, так и среди промышленных компаний, имеющих компетенции в собственной разработке, для совместной реализации пилота.

«Северсталь» видит большой потенциал в развитии открытого ядра АСУ ТП и в его доступности широкому рынку даже за пределами России. У открытой архитектуры много преимуществ. Производители промышленного оборудования сэкономят средства на создание собственных сред исполнения и разработки, а также смогут предложить свое оборудование для объектов критической инфраструктуры с российской средой исполнения. Разработчики ПО выигрывают от открытой архитектуры и возможностей интеграции в нее своих программных компонентов. Бизнес экономит временные и финансовые ресурсы за счет покупки необходимых программных компонентов без переписывания ПО и более быстрого обучения персонала работе в универсальной для разных ПЛК среде разработки.

«Создание открытой АСУ ТП – задача, которую в одиночку осилить с нуля невозможно ни одной компании, а предпринимать конкретные шаги в этой области нужно уже сейчас. По нашим оценкам, доля проектов по автоматизации технологических процессов, реализованных с применением отечественных технологий, составляет около 2%. Однако на горизонте 5-10 лет необходимо заменить зарубежные системы. Поэтому мы призываем производителей, разработчиков и потребителей объединить усилия и вместе подойти к решению этой задачи. «Северсталь» готова инвестировать в это направление, а также вкладывать свою экспертизу и выступать полигоном для тестирования готовых решений», – сказал руководитель кластера «Индустриальные процессы» «Северсталь-инфокома» Евгений Маслов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как правильно внедрять RPA в компании

Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Электронике пока не быть российской. Отечественных конденсаторов в стране почти нет, а те что есть – слишком дорогие

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: