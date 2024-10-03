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СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с моноблоками HN-X730 и HN-G700

«Конфидент» и «Мегаполис-Телеком регион» подтвердили совместимость своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и ООО «Мегаполис-Телеком регион» подтвердили корректность совместной работы СДЗ УБ Dallas Lock (версия v1.0.17) и моноблоков HN-X730 и HN-G700.

Моноблоки HN-G700 и HN-X730 — это профессиональные рабочие станции 24 и 27 дюймов соответственно, включенные в реестр Минпромторга России.

СДЗ УБ Dallas Lock — это средство доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода, которое предназначено для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом.

Имеет сертификат соответствия ФСТЭК России № 4786 от 13 марта 2024 г.

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