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«Рерил ИИ» вошел в акселератор Synergy Ventures

Разработчик ультрареалистичных ИИ-ассистентов для бизнеса «Рерил ИИ» стал участником Synergy Ventures. За место в акселераторе боролись 120 стартапов, лишь восемь из которых смогли пройти все этапы отбора. Об этом CNews сообщили представители «Рерил ИИ».

«Мы благодарны за возможность быть частью этого проекта, который, уверена, самым положительным образом скажется на дальнейшем становлении нашей компании. Для включения в список Synergy Ventures необходимо наличие как минимум MVP, и я рада, что мы смогли представить даже больше – ведь наш первый цифровой ассистент, интерактивный помощник по вопросам цифровых финансовых активов уже работает в полную силу. Такие ИИ-ассистенты сегодня могут в более чем на 200% увеличить онлайн-конверсию и уже в ближайшие годы перепишут сценарий работы множества индустрий. Интерес к подобным решениям огромный, и новые инициативы, над которыми «Рерил ИИ» уже ведет работу, продемонстрируют это в полной мере», – отметила Ирина Ларцева, гендиректор «Рерил ИИ».

Участники акселератора получают доступ к каналам продаж, финансирование и инвестиции, образовательную и прочие виды поддержки. Для вхождения в итоговый список претендентам было необходимо, помимо MPV, подтвердить наличие сформированной команды, юрлица, факт первых продаж и заинтересованность рынка.

Первое решение «Рерил ИИ», цифровой эксперт по ЦФА было запущено в июне 2024 г. Оно стало первым ИИ-ассистентом, в реальном времени работающим на площадке Telegram, черпающим данные из единой базы знаний и способным в режиме диалога отвечать на вопросы по заданной теме.

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