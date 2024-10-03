МТС открыла продажи смартфонов серии Xiaomi 14T

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте продаж смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro онлайн и в розничных магазинах МТС. По результатам предзаказов, длившихся с 26 сентября, спрос на новинки оказался почти на 40% выше, чем на предыдущую серию Xiaomi 13T. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главным хитом предзаказа стала модель Xiaomi 14T, на которую пришлось 60% всех предзаказов, 40% - на версию Pro. Жители столицы чаще других россиян интересуются новинками. На Москву пришлось 19% предзаказов. В топ-5 регионов также попали Санкт-Петербург (12%), Красноярский Край (5%), Республика Татарстан и Новосибирская область (по 4%).

При покупке смартфона Xiaomi 14T и 14T Pro c 3 по 31 октября в МТС клиенты получат подарок на выбор: умные часы Xiaomi Watch S3 или умный пылесос Xiaomi Robot Vacuum E10. При покупке Xiaomi Mix Flip покупатели получат скидку пять тыс. руб. и умные часы Xiaomi Watch 2.

Стоимость новинок в МТС: Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 256 ГБ — 74,9 тыс. руб.; Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 512 ГБ — 79,9 тыс. руб.; Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 1 ТБ — 89,9 тыс. руб.; Xiaomi 14T 12 ГБ + 256 ГБ — 52,9 тыс. руб.; Xiaomi 14T 12 ГБ + 512 ГБ — 59,9 тыс. руб.; Xiaomi MIX Flip 12 ГБ + 512 ГБ – 129,9 тыс. руб. На смартфоны действует рассрочка 0-0-12.

«T-серия от Xiaomi уже давно зарекомендовала себя на рынке, поэтому традиционно пользуется высоким спросом. По сравнению с прошлым годом покупатели стали чаще брать Pro версию – её предзаказы выросли в 5,5 раз. Также мы видим интерес и к первой складной модели от Xiaomi – Mix Flip», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.