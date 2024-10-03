CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация
|

«Лаборатория Числитель» запустила бесплатный курс по работе с платформой управления контейнерами «Штурвал»

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» при поддержке Unix Education Center запустил очный курс, посвященный вопросам установки и администрирования контейнерной платформы «Штурвал». Курс будет полезен для системных администраторов, архитекторов, специалистов технической поддержки и программистов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

Unix Education Center — компания, специализирующаяся на обучении в различных областях информационных технологий, а также сертификации ИТ-специалистов по продукции и технологиям мировых лидеров ИТ-рынка.

Что в программе курса: описание и архитектура контейнерной платформы «Штурвал»; системные требования и варианты развертывания; знакомство с графическим интерфейсом; настройка провайдеров и создание клиентских кластеров; управление конфигурацией узлов; управление пользователями; интеграция с LDAP; роли и разграничение доступа; управление репозиториями и добавление модулей; настройка сетевой инфраструктуры и сетевых политик; управление хранилищами и постоянными томами (PV); создание и управление рабочими нагрузками; управление ресурсными квотами; диагностика состояния кластеров — мониторинг, журналы и оповещения; резервные копии и восстановление кластера; обновление платформы и кластеров; обзор инструментов ИБ и политик безопасности, а также анализ образов контейнеров.

Прошедшие курс специалисты получат знания и навыки, которые позволят им: планировать развертывание платформы «Штурвал» на физических серверах, в виртуализированной и облачной средах; устанавливать платформу и подключать к ней клиентские кластеры; выполнять все необходимые действия по настройке и администрированию платформы; управлять выполнением рабочих нагрузок с помощью интерфейсов «Штурвала»; осуществлять мониторинг платформы и оперативно устранять проблемы.

Для прохождения курса потребуются знания контейнерных технологий и Kubernetes, а также базовые навыки администрирования Linux.

Продолжительность программы — четыре дня. Ближайший поток — с 29 октября по 1 ноября 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!

ИИ-ассистенты захламляют код ошибками вместо того, чтобы повышать производительность программистов

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

Начинающие программисты купаются в деньгах. В России бешеный рост зарплат джунов, и Москва не в лидерах. Опрос

Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM

Российские ученые создали электрокерамику, способную увеличить емкость и долговечность конденсаторов и аккумуляторов

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: