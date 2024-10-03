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«Контур.Отель» интегрировался с сервисом «Отелло»

Сервисы «Контур.Отель» и «Отелло» объявили о начале партнерства. Оно позволит владельцам гостиниц, хостелов и других объектов размещения значительно упростить управление бронированиями и повысить свою видимость на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Отель» — онлайн-система для управления отелями, гостиницами и хостелами. Шахматка, отчетность в МВД, модуль бронирования другие функции для автоматизации работы гостиницы. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

«Отелло» стал 38 площадкой бронирования, доступной для подключения в «Контур.Отеле». Теперь пользователи смогут получать бронирования с платформы «Отелло» прямо в свою систему управления. Вся информация о бронированиях, тарифах и доступных номерах будет автоматически обновляться и отображаться в интерфейсе «Контур.Отеля».

Анна Сатдарова, руководитель проекта«Контур.Отель»: «Интеграция с «Отелло» была самой ожидаемой — об этом нам говорили и текущие пользователи, и потенциальные клиенты в ходе общения с нашими менеджерами. Коллеги из «Отелло» тоже наблюдали большой интерес со стороны своих отельеров. Благодаря взаимному интересу работа шла быстро: команда «Отелло» всегда была на связи, оперативно задавала и отвечала на вопросы. Коммуникация была динамичной и приятной».

Для тех, кто уже работает с «Контур.Отелем», подключить «Отелло» можно во вкладке «Менеджер каналов» в разделе «Продажи». Это поможет отелям привлечь больше гостей, ведь на платформе «Отелло» представлено более 70 тыс. вариантов жилья по всей России. Также сотрудничество с «Отелло» открывает новые возможности для отелей: поиск, круглосуточную поддержку и специальные предложения для клиентов.

Для клиентов «Контур.Отеля» действует сниженная комиссия при подключении «Отелло» до 31 октября 2024 г.: 10% вместо 15% на все бронирования до конца ноября 2024 г.

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