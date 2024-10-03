Где мои дети: российские школьники проводят в гаджетах в среднем два часа учебного времени в школе

С первого сентября вступил в силу запрет на использование учениками телефонов в школе. Как отмечают представители Госдумы, на практике каждая школа самостоятельно принимает решение, когда разрешать использовать телефоны ученикам — на переменах или после уроков. Аналитики компании «Где мои дети» провели исследование, чтобы выяснить, соблюдают ли российские школьники запрет на использование гаджетов в школах и для каких целей они их используют чаще всего. Согласно данным, полученным при изучении поведения 70 тыс. детей, чьи родители активировали функцию родительского контроля, дети проводят в среднем два часа учебного времени в мобильных телефонах. Об этом CNews сообщили представители «Где мои дети».

В ходе исследования также было изучено, отличается ли частота использования гаджетов школьниками в зависимости от возраста. Выяснилось, что больше всего учебного времени проводят в гаджетах подростки в возрастной категории от 11 до 15 лет — в среднем 2 часа 40 минут. При этом в топ приложений вошли игры, мессенджеры и видеосервисы. Так, в TikTok, YouTube, Viber, Brawl Stars и Roblox дети проводят от 10 до 60 минут учебного времени.

«Любопытно, что подростки в возрасте от 16 до 18 лет пользуются гаджетами не только для развлечений, но и для учебы: в топ приложений вошли Яндекс Старт (Яндекс Поиск и Алиса, а также Яндекс Переводчик), а также браузер Chrome. Тем не менее, лидирует развлекательный контент: в топ-3 приложений мы наблюдаем Youtube, TikTok и Telegram. В среднем за гаджетами подростки этой возрастной категории проводят два часа 15 минут учебного времени», — комментирует пресс-служба «Где мои дети».

У детей в возрасте от шести до 10 лет ожидаемо наибольшей популярностью пользуется развлекательный контент: в YouTube, TikTok и Likee школьники проводят от 60 до 80 минут учебного времени. В топ-5 также вошел и игровой контент — в Roblox дети младшей возрастной категории играют в среднем 50 минут учебного времени. При этом среднее время, проведенное за гаджетами составляет один час восемь минут — это минимальное значение среди всех возрастных групп.