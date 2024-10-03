Более 100 семей получили доступ к телереабилитации благодаря сотрудничеству Open Vision и Областного центра реабилитации инвалидов

Компания Open Vision завершила внедрение системы телереабилитации EMMAREHA в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». Этот проект стал частью государственной программы по развитию реабилитации и абилитации инвалидов, которая реализуется до 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Open Vision.

Благодаря этому сотрудничеству более 100 семей с детьми в Тюмени и удаленных районах получили доступ к высококачественным реабилитационным услугам прямо из дома.

Платформа EMMAREHA предоставляет возможности для реабилитации, делая ее персонализированной и доступной для тех, кто не может посещать реабилитационные центры лично. Система включает: индивидуальные реабилитационные планы для каждого пациента; цифровой календарь для планирования занятий; библиотеку упражнений и видеоуроков; встроенные инструменты для обратной связи и анкетирования; возможность проведения телеконсультаций со специалистами.

«Реабилитационные услуги стали доступнее для жителей отдаленных районов Тюмени, их смогли получить семьи с детьми, не имеющие возможности приехать в областной центр для получения данных услуг в очном формате. Кроме того, воспользоваться услугами в дистанционном формате могут семьи, проживающие в Тюмени, у которых имеются трудности с посещением учреждения регулярно в силу особенностей заболеваний детей», — сказала Лилия Нуримухаметова, руководитель АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов».

В рамках проекта по внедрению системы EMMAREHA была проведена подготовка ИТ-инфраструктуры, включающая установку новых серверов и настройку виртуальных машин для обеспечения стабильной работы системы. Затем система была адаптирована под специфические нужды медицинского персонала и приведена в соответствие с нормативными требованиями. Завершающим этапом стало проведение обучающих сессий по использованию всех возможностей платформы для эффективного взаимодействия с пациентами.

Ключевые результаты проекта

Обеспечение пролонгированного сопровождения реабилитируемого командой квалифицированных специалистов, закрепление полученных навыков и дальнейшая их отработка для повышения эффективности реабилитации. Получение консультативных, реабилитационных и информационно-методических услуг после прохождения основного курса реабилитации на базе Центра в дистанционном формате.

Повышение мотивированности и улучшения психоэмоционального фона у человека с ограниченными возможностями и/или членов его семьи. Повышение реабилитационной компетенции у реабилитируемого и/или членов его семьи.

Мониторинг динамики реабилитации. Предоставление (технической) возможности привлечения специалистов любого уровня и профиля в реабилитационный процесс. Автоматизация организации программ реабилитации за счет создания шаблонов планов.

Внедрение системы EMMAREHA обеспечивает доступность, регулярность и непрерывность реабилитационных мероприятий для всех категорий граждан, включая самых уязвимых. Проект расширяет территориальный охват реабилитационными услугами и создает условия для более комфортной и эффективной реабилитации, делая ее персонализированной и доступной.

«На сегодняшний день более 100 семей с детьми уже воспользовались услугами реабилитации и абилитации через платформу в дистанционном формате. Проект позволил повысить качество медицинского сопровождения, усилить мотивацию и улучшить психоэмоциональный фон пациентов, а также предоставил возможность мониторинга прогресса реабилитации в режиме реального времени и привлечения специалистов из различных регионов без географических ограничений», — сказала Татьяна Смарцева, руководитель проектов в сфере здравоохранения Open Vision.

Проект открывает новые возможности для привлечения медицинских специалистов из различных областей. Благодаря этому местоположение специалистов больше не имеет значения. Это особенно важно для людей с нарушениями и тяжелыми заболеваниями, которые не могут быть транспортированы. Теперь они могут получать профессиональную медицинскую помощь в любой точке страны.