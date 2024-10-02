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В Московской области число доброделов достигло 4 миллионов

На портале «Решаем проблемы вместе» («Добродел») зафиксировано 4 млн регистраций. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал “Добродел” запустили 1 октября 2015 г. Отметку 2 млн регистраций он преодолел за шесть лет – с 2015 г. по ноябрь 2021 г. При этом следующие 2 млн пользователей присоединились к порталу за последние три года. Это является подтверждением, что он востребован среди жителей нашего Подмосковья, поскольку помогает оперативно решать различные вопросы совместно с органами власти. Именно поэтому теперь портал так и называется – “Решаем проблемы вместе”», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Портал позволяет взаимодействовать жителям с органами власти в онлайн-режиме. Благодаря цифровому формату можно в любое удобное время сообщать о проблемах и отслеживать ход их решения. В классификаторе портала выделено 24 категории и 723 подкатегории, по которым жители могут оставить обращение.

«Ежемесячно “Решаем проблемы вместе” посещают около 900 тыс. раз, а каждую неделю добавляется порядка 14 тысяч новых пользователей», – отметила Надежда Куртяник.

Помимо жалоб, пользователи могут участвовать в опросах и голосованиях, узнавать об отключениях горячей воды, планах по благоустройству или наблюдать за ходом стройки. За последние два года на портале появился ряд новинок. Так, оставлять сообщения помогает нейросеть, которая по загруженной фотографии распознает проблему и подсказывает категорию. Также на портале появилась возможность писать коллективные обращения, изучать памятки по темам сообщений, оценивать качество ответа, а также многие другие опции.

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