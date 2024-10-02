Kerama Marazzi выбрала ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса

Производитель керамической плитки Kerama Marazzi использует продукты экосистемы «СерчИнформ» для комплексной защиты бизнеса и оценки продуктивности персонала. История сотрудничества компаний началась в 2019 г. На сегодняшний день в ИТ-инфраструктуре Kerama Marazzi развернуты DLP-система «СерчИнформ КИБ» и «СерчИнформ SIEM». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Основными критериями в пользу выбора «СерчИнформ КИБ» стали: возможность контролировать популярные каналы передачи информации, быстрое внедрение системы, простота и легкость в администрировании, а также создание гибких подробных отчетов в Analytic Console.

В результате после пилота Kerama Marazzi установила почти все модули «СерчИнформ КИБ», включая ProgramController, который собирает данные об активности сотрудников в различных приложениях. Это позволяет объективно оценить эффективность работы персонала.

«С решениями компании «СерчИнформ» мы знакомы давно. Знаем, что они работают эффективно, поэтому выбор сделали в пользу DLP и SIEM этого отечественного вендора. Например, с момента запуска КИБ мы пресекли несколько ИБ-нарушений. Увольняющиеся сотрудники копировали на съемные носители техническую документацию и зарплатную ведомость. Данные инциденты вовремя удалось выявить и предотвратить утечку информации, – сказал Олег Анциферов, заместитель директора службы безопасности Kerama Marazzi. – КИБ помогает компании выполнять требования Федерального закона №152-ФЗ, защищать ПДн и другие конфиденциальные данные, выявлять множество инцидентов ИБ и предоставлять руководству подробные аналитические отчеты».

Kerama Marazzi также отмечают в КИБ возможность контролировать удаленных сотрудников с помощью интерактивной карты. Результаты в реальном времени отображаются на карте в Analytic Console, где доступна фильтрация по пользователям и странам, отдельным сотрудникам и отделам.

«Так как у нас много сотрудников работают удаленно, для компании этот функционал оказался особенно полезен. Например, недавно при мониторинге выявили подключение к корпоративной сети с японского IP-адреса. Офисов в Японии у нас нет. Сейчас проводим проверку, – сказал Олег Анциферов. – Еще понравилось, что можно контролировать активность с файлами, копирование большого объема на флешки. Все наглядно представлено в Analytic Console, дополнительная настройка не потребовалась».

Повышает защищенность компании и «СерчИнформ SIEM». Система собирает и анализирует большой поток событий ИБ в разных точках инфраструктуры для качественного расследования инцидентов.

«Мы храним и обрабатываем большой объем информации, поэтому для нас важно, чтобы ИТ-инфраструктура компании, клиентские приложения были под надежной защитой. Мы оценили, что решение работает из «коробки» и его можно сразу эксплуатировать без долгой предварительной настройки», – сказал Олег Анциферов.

«Компания Kerama Marazzi внедрила основные ИБ-решения для обеспечения внутренней информационной безопасности. Системы интегрированы друг с другом, что повышает уровень ИБ компании и дает возможность максимально полно расследовать инциденты и собирать доказательную базу, – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – Так, КИБ предлагает эффективные инструменты для расследования и предупреждения. Система оповещает о попытке «слива» информации и показывает, как именно к инсайдеру попали эти данные. А «СерчИнформ SIEM» дает исчерпывающее представление о том, что происходит в ИТ-инфраструктуре компании, и выявляет сбои и нарушения в ней».