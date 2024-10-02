«Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения

Компания «Форс Дистрибуция» завершила тестирование отечественного сервера Java-приложений Libercat для использования в проектах импортозамещения. Результаты подтвердили производительность Libercat на уровне промышленных серверов приложений, предназначенных для технологий Java EE/Jakarta EE и традиционно используемых в коммерческих системах.

Целью исследования стало проведение нагрузочных тестов для решения задач импортозамещения и оценка применимости Libercat в качестве замены коммерческих серверов приложений западных производителей, таких как Oracle WebLogic Server. Типовыми системами для реализации такого рода миграции рассматриваются приложения заказчиков, сопровождаемые компанией «Форс Дистрибуция» и исполняемые на платформах Oracle WebLogic Server, Apache Tomcat и других серверов приложений Java EE/Jakarta EE.

В ходе тестирования нагрузка подавалась на два идентичных аппаратных стенда. На одном использовалась операционная система Astra Linux Special Edition, среда исполнения Java Axiom JDK Pro 17 и сервер приложений Libercat EE 9. Второй стенд был оснащен Oracle Linux, Oracle JDK и Oracle WebLogic Server 12c. На каждом стенде серверу приложений было выделено 4 ГБ оперативной памяти, а нагрузка поступала от 40 виртуальных пользователей в течение получаса.

«Форс Дистрибуция» провела сравнительный анализ производительности двух серверов приложений с применением инструмента Apache JMeter 5. Результаты тестов показали, что Libercat обеспечивает производительность на уровне Oracle WebLogic Server, который используется в комплексных коммерческих системах, например, в банках.

«Традиционно на серверах приложений работают многие критически важные системы в России. Их бесперебойность необходима для обеспечения непрерывности бизнеса и защиты его от внешних угроз, которые могут вызвать необновляемые и неподдерживаемые продукты. Опыт успешных проектов импортозамещения показывает, что нагрузочные тестирования и пилотные проекты играют ключевую роль в подготовке к миграции. Мы приветствуем работу, проделанную «Форс Дистрибуция», и уверены, что она поможет многим нашим партнерам и их клиентам, прежде всего из финансового сектора подготовиться к переходу с западных серверов Java-приложений, а также выполнить KPI по импортозамещению и требования регуляторов», – отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.

Liberсat предназначен для работы с технологиями Java EE/Jakarta EE, основан на открытых исходных кодах Apache Tomcat, совместим с российскими СУБД, ОС и оборудованием и выступает альтернативой программным продуктам Oracle WebLogic, IBM WebSphere, Red Hat JBoss и WildFly. Liberсat поставляется в трех вариантах – в виде контейнера сервлетов, сервера приложений и как встраиваемая библиотека, которую можно использовать, например, при построении приложений, основанных на фреймворке Spring.

По результатам работы с различными редакциями сервера приложений Libercat был получен опыт миграции приложений, использующих набор стандартов Java EE/Jakarta EE и приложений, использующих фреймворк Spring. Сервер приложений Libercat и поставляемые компанией Axiom JDK образы Docker, оптимизированные для запуска Java-приложений, обеспечивают производительность на уровне коммерческих серверов приложений западных компаний, утверждают разработчики Libercat.

«Наше тестирование подтвердило зрелость программных продуктов компании Axiom JDK. Сегодня мы включили эти решения в программу для разработчиков программного обеспечения по поддержке миграции корпоративных приложений Java, которая существует на базе нашей компании с 2007 г. Кроме того, наше сотрудничество с компанией Axiom JDK, а также многолетний опыт наших экспертов в области корпоративных Java технологий, позволяют нам предложить консалтинговые услуги в этой области как компаниям-разработчикам, так и непосредственно конечным пользователям, заинтересованным в переходе на российское ПО этого класса. Включая в том числе предпроектные тестирования, целью которых является минимизация рисков, вызванных неправильной оценкой масштаба проекта и готовности систем к миграции, а также непосредственное участие в самих проектах по переходу на российский сервер приложений и Axiom JDK», – сказал Андрей Тамбовский, директор по технологиям компании «Форс Дистрибуция».

В будущем «Форс Дистрибуция» планирует продолжить нагрузочное тестирование с реальными клиентскими приложениями, выполняемыми на зарубежных серверах приложений, для осуществления полной миграции на российский стек Java-технологий Axiom JDK и Libercat.