CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ДОМ.РФ: каждый четвёртый застройщик применяет технологии информационного моделирования

По итогам третьего квартала 2024 года доля работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков достигла 26%. Таким образом, уже каждый четвёртый девелопер в стране начал применять ТИМ на этапах проектирования или строительства.

Об этом рассказал руководитель подразделения ТИМ ДОМ.РФ Денис Давыдов в рамках секции «VII Российский форум BIM-технологий. Цифровая вертикаль стройкомплекса: вчера, сегодня, завтра» на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

«С 1 июля 2024 года строительная отрасль перешла на обязательное внедрение ТИМ в долевом строительстве. С этого момента количество применяющих ТИМ организаций среди девелоперов выросло на 5 процентных пунктов. Мы видим растущий интерес застройщиков к цифровым продуктам, поскольку отрасль уже оценила преимущества цифровизации, которая обеспечивает повышение эффективности всех процессов», – подчеркнул Денис Давыдов.

За три месяца количество регионов, где в строительстве жилья используется ТИМ, увеличилось с 54 до 64. Технологии информационного моделирования (ТИМ) – важный инструмент оптимизации и увеличения эффективности строительства. Благодаря «цифровым двойникам» будущих объектов можно значительно сократить издержки в процессе проектирования и дальнейшей эксплуатации зданий.

«ДОМ.РФ, являясь институтом развития в строительной отрасли, создал цифровую экосистему сервисов для граждан, государства и бизнеса. Ядром этой экосистемы и основой трансформации жилищной сферы выступает Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф. Сейчас ДОМ.РФ ведёт работу по развитию «Цифрового контроля строительства», подсистемы наш.дом.рф, которая в ближайшем будущем может выполнять функции «единого окна» для взаимодействия застройщика с государством в части размещения информационной модели и её дальнейшей передачи в уполномоченные органы», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

erid:LjN8K35SXРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как правильно внедрять RPA в компании

Начинающие программисты купаются в деньгах. В России бешеный рост зарплат джунов, и Москва не в лидерах. Опрос

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа»

Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: