Внедрение «1С:ERP» позволило компании «Норвин» ввести систему планирования поставок и отгрузок «точно в срок»

Внедренческий центр «Раздолье» завершил комплексную автоматизацию бизнес-процессов производителя бытовой химии «Норвин». Проект реализован на основе программы «1С:ERP Управление предприятием 2». По итогам внедрения компания сокрала количество недогрузов клиентам, повысила оборачиваемость склада, организовала логистику между удаленными складами в разных городах. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Общество «Норвин» является производителем средств по уходу за домом. Продукция компании: освежители воздуха, средства от моли, очистители труб и накипи, влажные салфетки, кухонные и хозяйственные губки, средства для очищения и дезодорации сантехники, средства для стирки под торговыми марками «Свежинка» и «Dr. Norvin» реализуется в собственной сети российских дистрибьюторов. До начала внедрения программы «1С:ERP Управление предприятием 2» учет в компании Norvin велся на программном продукте «1С:Торговля и склад 7.7», а большинство процессов оперативной деятельности были автоматизированы в Excel.

В ходе реализации проекта автоматизации сотрудники внедренческого центра обеспечили такие функциональные возможности как планирование, производство, складской, управленческий и регламентированный учет, закупки, казначейство и др.

Реализация проекта обеспечила компании более точное планирование производства при приемке заказов, а также при планировании комплектации и сборке заказов на складе. Была повышена оборачиваемость склада готовой продукции и сырья. Внедрена система планирования поставок и отгрузок в нужном объеме.

Удалось высвободить ресурсы бухгалтерии, обеспечив ввод операций оперативного учета силами специалистов соответствующих отделов (менеджеров закупок), с последующим автоматическим формированием документов регламентированного учета; увеличить контроль производственных специалистов за технологическими процессами на предприятии и складскими остатками.

«Реализация проекта позволила нам сократить время для получения оперативных данных по взаиморасчетам с клиентами и поставщиками, сократить время на процедуру закрытия отчетного периода. получать максимально достоверные данные о фактической себестоимости готовой продукции, а также промежуточных полуфабрикатов на всех технологических переделах», — отметил генеральный директор компании «Норвин» Константин Вдовец.