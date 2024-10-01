CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Кировчане могут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных от МТС

МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных МТС. Набор проходит до 20 октября 2024 г. на конкурсной основе — все участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа длится 10 месяцев и проходит в онлайн-формате: два раза в неделю проводятся вебинары с разбором теории и практических кейсов. Для того, чтобы стать студентом курса, нужно подать заявку до 20 октября 2024 г. и выполнить тестовое задание. В 2024 г. программа начнется 7 ноября 2024 г.

Школа аналитиков данных МТС доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих ИT-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех.

Кроме того, участникам программы будут доступны комплексные итоговые работы и обратная связь от преподавателей, которые являются специалистами центра Big Data МТС. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах начисляются баллы, которые ученики могут обменять на мерч МТС.

«Мы понимаем, что в условиях непрерывно меняющейся действительности и развития технологий необходимо постоянно готовить и обучать высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы запустили очередную образовательную программу, выпускники которой, уверен, смогут оказать влияние на различные бизнес-процессы, в том числе и в Кировской области», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

Власти потратят полмиллиарда на цифровую платформу мониторинга деятельности чиновников

Arenadata создает независимый open source-проект на базе Greengage DB

Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux

На импортозамещение оборудования для производства электроники в России выделили больше 240 млрд рублей

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: