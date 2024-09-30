ТСТН увеличила валовую прибыль на 23% при помощи искусственного интеллекта

ТСТН совместно с Imprice завершила пилотный проект по цифровой трансформации ценообразования на строительные и отделочные материалы. Это позволило компании увеличить валовую прибыль на 23%. Об этом CNews сообщили представители Imprice.

«Торговая Сеть Технониколь» и Imprice провели пилотный проект по внедрению динамического ценообразования. Для эксперимента были выбраны три тестовых и три контрольных региона. В рамках пилота за ценообразование более чем 90% ассортимента отвечали алгоритмы оптимизации Imprice. Используя возможности ИИ, алгоритм экспериментировал с эластичностью спроса: менял цену и анализировал, как она влияет на спрос. Далее система самостоятельно находила оптимальный баланс цены, при которой выручка и маржа максимизируются.

«Наша основная задача - быть удобным, понятным и выгодным поставщиком материалов для наших клиентов, при этом учитывая цели бизнеса. Все проекты, которые мы запускаем, рассматриваются исключительно с этой точки зрения - баланс между выгодами клиента и целями ТСТН. Результат проделанной работы мы увидим еще в перспективе, но уже сейчас мы отмечаем положительное влияние проекта по динамическому ценообразованию на показатели деятельности компании. При этом клиент получает цену, которая устраивает и компанию, и его самого. В свою очередь мы учимся использовать возможности ИИ в работе. Это значительно наращивает темпы продаж и нравится нашим клиентам», — сказал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.

В свою очередь Юлия Юскова, руководитель проекта Ценообразование ТСТН отметила, что «в b2b-ценообразовании есть своя специфика. Основной целью пилотного проекта стала проверка возможностей алгоритмов ИИ учитывать все нюансы. Алгоритмы системы Imprice были адаптированы под особенности b2b-продаж и прекрасно показали себя в ходе пилота».

В процессе пилотного проекта был реализован ряд интересных решений, учитывающих особенности существующих бизнес-процессов. Среди них учет различных единиц измерений на одни и те же товары при конкурентном ценообразовании в сфере строительных материалов, а также расчет оптимальных цен на основе ИИ с учетом многоколоночных прайсов для оптовиков. В результате эксперимента компании удалось увеличить валовую прибыль на 23%. После успешного окончания пилота, «Торговая Сеть Технониколь» приняла решение о дальнейших планах цифровизации ценообразования.

«Безусловным вкладом в общий результат тестирования являются четко сформулированные цели заказчика и доверие к методам вендора для их достижения. То, как был составлен дизайн эксперимента, определило успех проекта. Это всегда интересная работа на стыке экспертизы своего бизнеса со стороны клиента и передовых подходов Data-Driven ценообразования», — сказал коммерческий директор компании Imprice Павел Перов.