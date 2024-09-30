Цифровая трансформация производственной лаборатории в ОАО «Буйский химический завод» с помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА»

Проект 1С:Апрель Софт «Цифровая трансформация производственной лаборатории» в ОАО «Буйский химический завод» – победитель конкурса 1С:Проект года в предметной области «Метрология, стандартизация, контроль качества» в 2024 году. «Лучший проект в предметной области» — престижная номинация в конкурсе корпоративной автоматизации на платформе 1С:Предприятие 8, которая присваивается проектам, представленным компаниями 1С:Франчайзи из различных областей.

ОАО «Буйский химический завод» — одно из крупнейших предприятий в России по производству специальных видов удобрений для различных отраслей растениеводства, а также по выпуску продукции технического назначения для строительной, нефтегазовой, металлургической, текстильной, кожевенной, и других отраслей отечественной промышленности.

Удобрения адаптированы ко всем современным технологиям, которые используются в настоящее время в сельском хозяйстве — это капельное орошение в открытом и защищенном грунте, малообъемная гидропоника в теплицах, технология оптимизации питания полевых культур посредством некорневых подкормок водорастворимыми комплексными удобрениями «Акварин» и »Аквамикс». Разработана и внедрена система почвенного питания селькохозяйственных культур через органоминеральные комплексы, обогащенные полезной, почвенной микрофлорой, гуминовыми веществами, фитопрепаратами на основе растений аллелопатов.

География потребителей Буйского химического завода выходит за пределы границ нашей страны. Фермеры Белоруси, Казахстана и Узбекистана по достоинству оценили качество специальных удобрений.

В мае 2023 года вместе с компанией 1С:Апрель Софт была начата реализация проекта внедрения «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1C: КА.ПРОФ». Этот проект был необходим для достижения следующих целей:

Осуществление перехода с текущей системы управления качеством 1С:УПП на систему 1С:LIMS.

Перевод на новую платформу с целью повышения стабильности и надёжности работы системы, а также использования новых возможностей платформы.

Основные цели проекта:

Ведение перечня показателей качества, которые используются и контролируются на предприятии в ходе входного контроля, контроля в процессе производства и выпуска готовой продукции, показателей паспорта качества.

Ведение информации по нормативам показателей качества.

Регистрация информации о взятых пробах, замерах.

Регистрация фактических показателей по пробам, замерам.

Автоматическое вычисление значений показателей по формулам.

Ведение лабораторного журнала.

Ведение отчета по выполненным анализам за смену.

Выявление отклонений фактических показателей от нормативных, с указанием мест возникновения, причин появления, принятых корректирующих действиях.

Обеспечить контроль и прослеживаемость качества сырья, полуфабрикатов, конечной продукции.

Автоматический расчет итоговых значений по партиям продукции.

Автоматическое формирование паспортов качества при отгрузке продукции.

Идентификация сырья, готовой продукции и полуфабрикатов (формирование этикеток).

Учет лаборантов по сменам.

Планирование работ по проведению проверок качества.

Дополнительные цели:

Учет расхода материалов при проведении проверок качества.

Учет показателей внешней среды.

В ходе проекта по каждому блоку были выполнены следующие работы:

Проектирование системы. Реализация системы. Подготовка к опытной эксплуатации, обучение. Опытная эксплуатация.

Специалистами 1С:Апрель Софт осуществлен перевод в новую систему следующих функциональных разделов:

Управление качеством (Производство и выходной контроль).

Управление качеством (входной контроль).

В результате проекта удалось достичь следующих эффектов:

Сократилось время на рутинные операции по сбору информации на 50%.

За счет снижения влияния человеческого фактора увеличилась достоверность данных на 30%.

Скорость принятия решений в случае обнаружения недопустимых отклонений от норм при производстве продукции выросла на 20%.

Время от поступления материалов на склад до завершения проверки качества и передачи в производство сократилось на 40%.

Всего на предприятии автоматизировано 20 рабочих мест.

Система переведена в промышленную эксплуатацию 03.01.2024 года.

Использование отраслевого решения позволило сократить рутинные операции по сбору информации, а также обеспечить достоверность этих данных за счет сокращения влияния человеческого фактора.

«1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА» - решение для компаний, которым важен контроль качества продукции на протяжении всего производственного процесса. Разработано 1С:Апрель Софт и имеет сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

1C:LIMS повышает оперативность передачи данных в информационную систему за счет интеграции с оборудованием и использования мобильного приложения лаборанта. В свою очередь, поддержка стандартов GLP, GAMP, GALP, ИСО/МЭК 17025 позволяет контролировать качество и обеспечивает прослеживаемость.

Функциональные возможности «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА», которые помогают контролировать качество на всех этапах производство:

Контроль качества партии при списании. Осуществление различных видов контроля:

Входной контроль - при списании материалов и сырья в производство, выполняется проверка результатов (заключения) контроля качества списываемого материала и сырья; Оперативный контроль – при закрытии этапа производства автоматическая проверка, прошла ли выпускаемая продукция проверку качества; Выходной контроль – при отгрузке продукции потребителю автоматически осуществляется контроль статуса годности.

По результатам контроля фиксируются значения показателей качества, затем полученные результаты сравниваются с нормативными значениями. Выявляются, регистрируются и хранятся причины отклонений или брака, а также условия их возникновения. По результату контроля качества всей серии/партии продукции присваивается статус годности.

Входной контроль - при списании материалов и сырья в производство, выполняется проверка результатов (заключения) контроля качества списываемого материала и сырья; Оперативный контроль – при закрытии этапа производства автоматическая проверка, прошла ли выпускаемая продукция проверку качества; Выходной контроль – при отгрузке продукции потребителю автоматически осуществляется контроль статуса годности. По результатам контроля фиксируются значения показателей качества, затем полученные результаты сравниваются с нормативными значениями. Выявляются, регистрируются и хранятся причины отклонений или брака, а также условия их возникновения. По результату контроля качества всей серии/партии продукции присваивается статус годности. Ведение базы данных показателей качества и методик испытаний. Все показатели качества, используемые в процессе проверок, задаются в справочнике «Показатели качества». В справочнике определяется формат и нормы расхода материалов на измерение показателя, вариант расчета итогового значения при проведении нескольких последовательных замеров, а также возможность получения данных с оборудования.

Методика измерений и программа проведения измерений задаются в документе «Нормативно-техническая документация». Документ предназначен для хранения информации о нормативах контролируемых показателей качества в разрезе видов номенклатуры/номенклатуры/характеристик номенклатуры. Предоставляется возможность назначить набор проверяемых показателей и их нормативных значений для каждой продукции и вида проверки, а также хранить историю изменения нормативов.

Регистрация результатов измерений, контроль отклонений от нормативов.

Методика измерений и программа проведения измерений задаются в документе «Нормативно-техническая документация». Документ предназначен для хранения информации о нормативах контролируемых показателей качества в разрезе видов номенклатуры/номенклатуры/характеристик номенклатуры. Предоставляется возможность назначить набор проверяемых показателей и их нормативных значений для каждой продукции и вида проверки, а также хранить историю изменения нормативов. Регистрация результатов измерений, контроль отклонений от нормативов. Учет движения проб. Прикладное решение позволяет организовать планирование и учет проб, а именно:

Определить плановое количество проб для каждой программы испытаний; Определить нормативный размер одной пробы; Запланировать отбор как одной, так и сразу всего требуемого количества проб; Автоматически сгенерировать название пробы по шаблону; Указать идентификационную информацию для пробы (место и дата отбора, ответственный, место нахождения); Определить перечень показателей, измеряемых на каждой пробе; Зафиксировать результаты замеров для каждой пробы; Автоматически рассчитать итоговое значение по каждому показателю по совокупности полученных результатов измерений; При необходимости исключить пробу из анализа результатов и построении статистических отчетов.

Нормирование и учет фактического расхода материалов на проведение испытаний: Многократные выборки. Выполнение проверок качества по определенным графикам; Загрузка результатов измерений из файла Excel; Настройка и автоматическое заполнение сертификатов и паспортов качества; Автоматическая передача данных с лабораторного оборудования в документы блока «Управление качеством»; Ввод результатов испытаний с мобильного устройства.

АРМ Лаборанта.

Лаборанту предоставляется возможность фиксировать результат замера показателя качества на конкретной пробе или без указания пробы в том случае, если по каждому показателю производится несколько замеров.

АРМ Лаборанта позволяет отобрать неутвержденные документы «Регистрация результата контроля», показатели качества и пробы по конкретному подразделению, указать измерительное оборудование и результаты замеров, а также автоматически сформировать документ «Регистрация факта замера».

Лаборанту предоставляется возможность фиксировать результат замера показателя качества на конкретной пробе или без указания пробы в том случае, если по каждому показателю производится несколько замеров. АРМ Лаборанта позволяет отобрать неутвержденные документы «Регистрация результата контроля», показатели качества и пробы по конкретному подразделению, указать измерительное оборудование и результаты замеров, а также автоматически сформировать документ «Регистрация факта замера». АРМ Начальника лаборатории.

Автоматизированное рабочее место начальника лаборатории позволяет контролировать и управлять процессом проведения проверок качества.

Автоматизированное рабочее место начальника лаборатории позволяет контролировать и управлять процессом проведения проверок качества. Журналы качества.

Лабораторные журналы качества по входному, выходному и оперативному контролю представлены в виде отчетов, из которых можно узнать: какая продукция была проверена за период; когда, от какого поставщика, на основании каких документов эта продукция поступила (входной контроль); когда и кем продукция была произведена (оперативный и выходной контроль); какие показатели были проверены и какие фактические значения получены, соответствуют ли они нормативам, какой статус годности был присвоен данной продукции по итогам проверки.

Лабораторные журналы качества по входному, выходному и оперативному контролю представлены в виде отчетов, из которых можно узнать: какая продукция была проверена за период; когда, от какого поставщика, на основании каких документов эта продукция поступила (входной контроль); когда и кем продукция была произведена (оперативный и выходной контроль); какие показатели были проверены и какие фактические значения получены, соответствуют ли они нормативам, какой статус годности был присвоен данной продукции по итогам проверки. Контрольные карты Шухарта.

Используются для анализа стабильности процесса. Реализована возможность построения двух видов контрольных карт – карты значений и карты скользящих размахов. Анализ стабильности процесса осуществляется автоматически с указанием значений нестабильности процесса, а также реализована возможность исключения из анализа определенных результатов с указанием причин.