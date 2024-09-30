Складской бизнес автоматизируется в приоритетном порядке

«К2Тех» провел опрос представителей складского бизнеса и компаний, оказывающих транспортно-логистические услуги. Результаты показали, что важнейшим направлением цифрового развития логистической отрасли сегодня считается автоматизация складских процессов. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Целью опроса было выявить основные отраслевые тренды в части автоматизации процессов и востребованности решений по охране труда и технике безопасности. В нем приняли участие несколько десятков компаний, 42% которых – представители малого и среднего бизнеса из транспортной и логистической сфер, оптово-розничной торговли, а также поставщики складского оборудования. В качестве приоритетных направлений для автоматизации более двух третей респондентов отметили складские процессы. На втором месте с результатом в 67% – контроль работы персонала. Половина опрошенных компаний находится в поиске решений, которые позволят перенести из бумажных журналов в цифровой формат процессы выдачи и возврата терминалов сбора данных (ТСД) и оборудования. По мнению респондентов, специализированные решения позволят навести порядок в системе учета, оперативно формировать отчеты и выявлять нарушителей.

В части контроля за действиями персонала среди компаний enterprise-сегмента прослеживается тренд на комплексный подход – от мониторинга перемещений персонала до контроля состояния здоровья. Существует и отраслевая специфика. Например, решения для видеодетекции происшествий и алкотестирования востребованы среди компаний из сферы розничной торговли и распределительных центров.

«Проведенный опрос и обратная связь, полученная от заказчиков из разных сфер бизнеса, показали востребованность разработок «К2Тех», в числе которых — системы алкотестирования и допуска, дистанционные медосмотры, учет и выдача ТСД и средств индивидуальной защиты (СИЗ), геопозиционирование персонала, а также видеоаналитика ношения СИЗ и видеодетекция происшествий. Отмечу также, что в условиях кадрового дефицита компании признают важность использования современных ИТ-решений для удержания линейных сотрудников, которые видят в этом проявление заботы со стороны работодателя и стремление к нулевому травматизму», – сказал руководитель направления «Аппаратные решения»‎ К2Тех Валерий Соколенко.

Среди широкого спектра процессов по автоматизации склада чаще других в ответах респондентов встречались технологии идентификации товаров и системы контроля и управления доступом. 33% опрошенных компаний, а в их число вошли и представители крупного бизнеса, проявили заинтересованность во внедрении роботизированных систем для складских процессов. Это напрямую связано с нехваткой квалифицированного персонала, большими объемами операций и, как следствие, готовностью менеджмента инвестировать в дорогостоящие решения. Для половины компаний актуальна автоматизация процесса управления и оптимизации работы склада путем внедрения WMS-систем.

«Мы наблюдаем растущий спрос со стороны бизнеса на автоматизацию складских операций. Импортозамещение западных решений также становится неотъемлемой частью стратегии компаний. Полученные по итогам опроса К2Тех данные подтверждают стремление игроков рынка добиться сокращения издержек, уменьшить время на выполнение заказов, поддерживать высокий уровень нагрузки на склад посредством грамотного внедрения WMS-систем. Мы готовы предлагать компаниям эффективные решения для управления бизнес-процессами. Экосистема программно-аппаратных решений от нашего партнера К2Тех, в свою очередь, закрывает целый ряд вопросов по безопасности и охране труда, которые приобретают все большую значимость», – сказал директор по развитию «Веб Вики» Виктор Шишов.