Simetra разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах

Центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования группа компаний Simetra займется расчетами и разработкой транспортной модели для строительства новой дорожной развязки на пересечении Марпосадского шоссе и проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах. Новый дорожный объект станет одним из важнейших дорожных узлов на ключевой артерии Чебоксарской агломерации. Об этом CNews сообщили представители ГК Simetra.

Строительство нового транспортного узла направлено на улучшение связи между городом Чебоксары и его городом-спутником Новочебоксарском, соединенных единственной дорогой — Марпосадским шоссе. Пересечение с проспектом Тракторостроителей на восточке Чебоксар стало одним из узких мест для транспорта в рамках концепции развития Чебоксарской агломерации, куда также входят Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Моргаушский и Цивильский районы.

Контракт на проведение работ заключен с управлением ЖКХ и благоустройства Чебоксар. В рамках соглашения команда Simetra проведет работы по микромоделированию всех возможных вариантов планировочных решений дорожной развязки, чтобы выявить наиболее эффективное решение на перспективу 20 лет. Заказчик также получит предложения по организации дорожного движения на соседних перекрестках.

Работы планируется завершить к ноябрю 2024 г. За это время Simetra проведет технико-экономическое сравнение с визуализацией проектных решений, определит расположение инженерных сетей для переустройства, а также земельных участков, которые попадают в зону строительства. Специалисты дадут рекомендации, как наиболее эффективно подойти к этапам строительства и спрогнозировать сроки их окончания, а также дадут предварительную оценку стоимости и наиболее подходящий вариант планировочного решения.

В целях решения задач проекта также будет применяться отечественное программное обеспечение для моделирования RITM³. Платформа позволяет проводить полноценный расчет и анализ прогнозной транспортной ситуации.

«Проект по разработке транспортной модели развязки уже стартовал. Мы провели обследование территории и приступили к этапу расчетов. Строительство дорожного узла на выезде из Чебоксар значительно улучшит связь с городом-спутником — сократится время проезда, а также вырастет средняя скорость движения транспорта, что будет особенно заметно в часы “пик”», — сказал Сергей Блакитный, руководитель группы транспортного планирования Simetra.

«Simetra является нашим давним надежным партнером. Вместе со специалистами по транспортному моделированию мы уже разработали план транспортного развития для всей Чебоксарской агломерации. Начавшиеся работы — это очередной этап его реализации, направленный, в том числе на снижение загрузки ключевой артерии - Марпосадского шоссе - в 1,5 раза. Мы рады, что продолжаем сотрудничество, которое служит цели сделать жизнь в Чебоксарах комфортнее», — сказал Константин Львов, заместитель директора МКУ «Управления ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары.