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Пермяки могут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных от МТС

МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных МТС. Набор проходит до 20 октября 2024 г. на конкурсной основе — все участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа длится 10 месяцев и проходит в онлайн-формате: два раза в неделю проводятся вебинары с разбором теории и практических кейсов. Для того, чтобы стать студентом курса, нужно подать заявку до 20 октября 2024 г. и выполнить тестовое задание. В 2024 г. программа начнется 7 ноября 2024 г.

Школа аналитиков данных МТС доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих ИT-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех.

Кроме того, участникам программы будут доступны комплексные итоговые работы и обратная связь от преподавателей, которые являются специалистами центра Big Data МТС. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах начисляются баллы, которые ученики могут обменять на мерч МТС.

«Мы всегда стараемся не только обеспечить жителей Прикамья передовыми цифровыми технологиями, но и даём возможность их создавать и совершенствовать, постоянно обучая подрастающее поколение и действующих ИТ-специалистов. Уверена, что выпускники нашего курса смогут не только значительно повысить свой профессиональный уровень, но и применить полученные знания в различных бизнес-процессах», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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