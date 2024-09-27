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Скорость мобильного интернета «забурлила» в районе святого Князь-Владимирского источника в Нижегородской области

МТС установила дополнительное телеком-оборудование LTE в селе Сартаково в районе Князь-Владимирского источника и музейного комплекса старинных народных промыслов и ремесел «Березополье». В результате скорость мобильного интернета МТС выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС модернизировала сеть LTE в старинном селе Сартаково городского округа Нижний Новгород. Новая скорость мобильного интернета стала доступна более 150 селянам. Жители получили возможность с большим комфортом использовать современные цифровые сервисы: общаться в социальных сетях, звонить с помощью видеосвязи, читать книги онлайн и пользоваться государственными услугами.

Регулярно в Сартаково приезжают туристы из Нижегородской области и других регионов России. Эта деревня привлекает путешественников своими достопримечательностями, среди которых святой источник, деревянная Владимирская церковь, часовня, памятник князю Владимиру и музейный комплекс «Березополье». Источник князя Владимира известен своей историей и легендами, связанными с его появлением. Местные жители говорят, что источник обладает целебными свойствами и является местом паломничества верующих. Кроме того, в Сартаково проходят разнообразные культурные события, такие как фестивали, ярмарки и выставки. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету МТС туристы смогут искать информацию о мероприятиях, маршрутах и достопримечательностях, а также делиться своими впечатлениями с друзьями и родными через социальные сети.

«В Нижегородской области есть много удивительных мест, куда всегда хочется возвращаться — одно из них село Сартаково. Оно расположено недалеко от Нижнего Новгорода, и добраться туда можно по Богородской трассе. Для горожан поездка в Сартаково — это отличная возможность узнать что-то новое, отдохнуть от городской суеты и набрать вкусной воды. Связь в таких туристических локациях может способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры, повышению качества услуг и созданию новых рабочих мест. Это, в свою очередь, стимулирует местную экономику», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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