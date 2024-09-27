«РусГидро» внедрит в бизнес-процессы российскую платформу VK WorkSpace

«РусГидро» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились внедрять российскую коммуникационную платформу VK WorkSpace в бизнес-процессы группы «РусГидро».

Платформа включает корпоративную почту, мессенджер, систему видеоконференций, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов. Использование корпоративного сервиса позволит сотрудникам решать рабочие задачи в едином пространстве, без переключения между разными приложениями.

На первом этапе «РусГидро» и ряд его дочерних предприятий (РЭСК, Камчатскэнерго, ЮЭСК, Магаданэнерго и ДЭК) переведут более 20 тыс. сотрудников на облачную версию платформы VK WorkSpace. К концу 2025 г. в рамках развития проекта планируется довести общее количество пользователей сервиса до 40 тыс.

«В рамках сотрудничества с VK Tech мы будем внедрять проверенные опытом на рынке цифровые решения, которые, уверен, помогут нам в автоматизации кадрового документооборота, развитии облачной инфраструктуры, усовершенствовании коммуникационной среды. Для нас была важна возможность быстрой миграции на российскую платформу и масштабирования проекта, отказоустойчивость системы. Выбрав VK WorkSpace, мы получили готовый сервис в облаке со всей необходимой функциональностью», – сказал Сергей Хомяков, директор департамента цифровых технологий и цифрового развития «РусГидро».

«РусГидро» – крупнейший холдинг в стратегически важной для России сфере. Для таких компаний особенно важны слаженное взаимодействие команд и выстраивание эффективных рабочих процессов. Платформа VK WorkSpace включает всю необходимую функциональность для организации коммуникаций в компании, а SaaS-модель позволяет быстро подключать к сервису новых пользователей и повышать скорость их взаимодействия. В рамках партнерства наша команда готова оказать комплексную поддержку коллегам в адаптации и масштабировании технологий для усовершенствования процессов», – отметил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.