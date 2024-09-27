Группа ИT-компаний Lad представила импортонезависимые продукты и решения для управления проектами и автоматизации бизнес-процессов

ГК Lad поделилась практикой внедрения импортонезависимых решений в корпоративный контур и представила кейс создания единой среды проектных данных на основе ИИ и комплекса решений, интегрированных между собой. В качестве системы управления проектами использована платформа Project Lad, российский аналог MS Project и Oracle Primavera, «1С:Управление холдингом» и GPTZator, решение для внедрения генеративного ИИ в контуре предприятия. Об этом CNews сообщили представители Lad.

Рынок систем управления проектами нуждается в отечественных решениях, но одна из преград к их быстрому внедрению – сложившийся корпоративный контур, с которым необходимо наладить взаимодействие. То же относится и к технологиям искусственного интеллекта. Их кажущаяся простота на практике сталкивается со сложностями, без решения которых применение нейросетей остается вдалеке от реального корпоративного использования. Чтобы ИИ пришел в бизнес, необходимы решения, позволяющие интегрировать LLM в корпоративный ИТ-ландшафт.

Примеры подобных интеграций уже существуют на рынке. Группа компаний Lad продемонстрировала их.

Марат Мухарьямов, генеральный директор Project Lad (входит в ГК Lad), представил кейс создания единой среды проектных данных и рассказал о предпосылках проекта: «Заказчик, крупнейший угольный холдинг СУЭК, реализует большой объем строительства промышленных и инфраструктурных объектов, при этом управление финансами и капстроем «живет» в разных информационных системах. Большой временной лаг, в течение которого информация поступает к финансовому подразделению, может существенно повлиять на пересмотр графика финансирования проекта. Таким образом, основной потребностью заказчика было создание единой цифровой среды для работы со сроками и бюджетами капитального строительства».

Решение было реализовано путем интеграции «1С:Управление холдингом» с платформой управления проектами Project Lad и цифровым ИИ-помощником GPTZator, комплексным решением для работы с генеративным ИИ. Данные из целевых информационных систем (в частности, «1С») выгружаются в хранилище по настроенному расписанию. ИИ-помощник использует данные компании для формирования точных ответов на вопросы бизнес-пользователей.

Результатом реализации интеграционного кейса стала единая среда данных направлений финансов и капитального строительства, обновляемая в режиме реального времени, которая позволила своевременно увидеть неблагоприятный прогноз и скорректировать проект. Моделирование позволило оценить эффективность отработки системой сценария смещения сроков выполнения проектных работ, при котором изменяется график финансирования проекта. В результате прогноз, полученный от платформы Project Lad, позволил своевременно составить и передать в учетную систему «1С:Управление холдингом» новый график финансирования и моделировать процесс принятия решения о составе и сроках компенсационных мероприятий.

Марат Мухарьямов подчеркнул, что подобные кейсы уже являются налаженной практикой, позволяющей оценить преимущества не только при пилотировании, но и в рамках реальных внедрений.