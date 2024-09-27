«Группа Астра» и Минобрнауки Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство образования и науки Амурской области и российская технологическая компания «Группа Астра» будут совместно развивать в регионе отечественные информационные технологии. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Стороны планируют совместную работу со школами и подготовку всех учителей региона к взаимодействию с российскими ИТ-продуктами. Это и изучение электронного курса по ОС Astra Linux для пользователей, и вебинары. Кроме того, предполагается отдельное более углубленное обучение для преподавателей информатики. Также от «Группы Астра» для желающих будет возможность пройти курсы по администрированию ОС Astra Linux. Разработчик планирует принимать участие в ключевых тематических мероприятиях региона и направлять на них своих экспертов для выступлений и обмена опытом.

«Группа Астра» уже сотрудничает со старейшим аграрным вузом на Дальнем Востоке — Дальневосточным государственным аграрным университетом, который находится в Амурской области, в Благовещенске. Соглашение с ним было подписано в 2023 г. Университет приобрел 400 лицензий на ОС Astra Linux, преподаватели и административно-управленческий персонал прошли обучение по работе с данной операционной системой. С октября 2024 г. в вузе пройдут курсы повышения квалификации по работе с программными продуктами «Группы Астра» для школьных учителей. На финальной стадии находится проект открытия на базе университета авторизованного учебного центра вендора. Здесь специалисты смогут получить новые знания и навыки работы с отечественными ИТ-продуктами и уже на местах будут способствовать ускорению процесса импортозамещения в стране.

«При реализации федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование» мы с 2021 г. поставляем только современное отечественное оборудование. Это ноутбуки Aquarius и Rikor с предустановленным отечественным ПО, в 98% это операционная система «Астра Linux». В рамках подписанного соглашения совместно с «Группой Астра» мы организуем для учителей школ обучение работе с ОС Астра Linux в рамках образовательного процесса и методическую поддержку на базе IT-куба города Благовещенска. Технологический суверенитет нашей страны начинается со школьной скамьи. Поэтому мы ставим цель – познакомить школьников с отечественными операционными системами и оборудованием, чтобы в будущем, придя на работу/предприятие, у них уже были необходимые знания, умения и навыки», – отметила Светлана Яковлева, заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки области.

«Промышленность и энергетика Амурской области нуждается в высокопрофессиональных кадрах, способных работать на отечественных ИТ-технологиях и хорошо знакомых с российскими решениями. Нужно понимать, что просто перевести инфраструктуру предприятий и госструктур на российские решения – это только часть стратегической задачи. Чтобы система работала, важны специалисты, способные профессионально ее обслуживать. И в данном случае значение развития образовательного направления и подготовки кадров переоценить трудно. Коллеги из Минобранауки Амурской области хорошо это понимают. Вместе, в сотрудничестве, мы сможем комплексно и эффективно решить эту важную задачу в регионе», - сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».