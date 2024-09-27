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Bell Integrator (ГК Softline) стал разработчиком решений на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы для компании финтех-отрасли

Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала личный кабинет для одного из участников российского рынка биржевой торговли. Среди его клиентов – государственные финансовые институты и ведущие банки страны. Созданное Bell Integrator решение заложило основу для дальнейшего совершенствования процессов заказчика, связанных с финансовыми операциями. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Bell Integrator создала для инвестиционной компании решение на базе собственной микросервисной платформы. Это позволило вдвое снизить затраты на проект по сравнению с разработкой с нуля, а также в два раза сократить время на его запуск.

Новый личный кабинет финтех-компании представляет собой полноценное пространство для совместной работы всех участников бизнес-процессов – клиентов, сотрудников и дочерних компании. Интерфейс позволяет обмениваться важными документами в электронном виде, регистрировать новых клиентов и участников торгов. Продукт не просто дает возможность взаимодействия между биржей и клиентами, но и интегрирован с механизмами торговой площадки. Команда Bell Integrator также разработала механизмы администрирования личного кабинета – так ИТ-служба заказчика сможет в дальнейшем самостоятельно сопровождать систему.

«Заказная разработка под ключ — это ведущее направление нашей работы, и мы видим большой спрос среди крупных заказчиков на проекты по созданию портальных решений и личных кабинетов. Это подтверждает доверие клиентов к нашей экспертизе в данной области и укрепляет лидирующие позиции среди разработчиков ПО на ИТ-рынке, — сказал Юрий Латин, генеральный директор Bell Integrator. — Данный проект является ярким примером того, как Bell Integrator успешно решает сложные задачи в сфере финтеха и создает инновационные решения, способные преобразовать бизнес-процессы и улучшить клиентский опыт».

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