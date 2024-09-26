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Жители и гости Поляны на связи с «МегаФоном»

Жители Поляны в Серышевском районе Амурской области теперь могут общаться с родными по видеосвязи, пользоваться социальными сетями и передавать тяжелые файлы в мессенджерах. «МегаФон» установил в селе базовую станцию, что обеспечило качественную голосовую связь и мобильный интернет на средней скорости 25 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее в селе Поляна абонентам была доступна только голосовая связь стандарта 2G. Инженеры запустили среднечастотный LTE-слой, который доступен на территории всего поселения. В зону покрытия связи четвертого поколения попадает и популярное у жителей области место — конный клуб. Любители верховой езды сюда приезжают на тренировки, для школьников проводятся экскурсии. Теперь гости клуба, находясь на ферме, могут делиться яркими впечатлениями с друзьями и родными.

Помимо этого, в селе стало возможно общаться с помощью цифровых звонков, когда во время звонка возможно пользоваться интернетом. Для этого нужно включить технологию VoLTE в настройках смартфона, если она не активировалась автоматически.

«Сельчане с помощью мобильного интернета активно пользуются различными цифровыми ресурсами. В зоне работы новой базовой станции они потратили на онлайн-сервисы почти три тысячи гигабайт трафика и проговорили больше 280 часов. Мы стремимся улучшить качество жизни своих абонентов и обеспечить им равные цифровые возможности, поэтому наши специалисты продолжают подключать 4G в новых населенных пунктах региона», — отметил директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Операторы мобильной связи решают задачу по расширению зоны покрытия 4G в области, делают современную связь доступной для амурчан как в городах, так и в небольших сёлах. Установка новой базовой станции позволяет устранить цифровое неравенство и обеспечить для жителей возможность получать цифровые государственные услуги или онлайн-образование, а для малого бизнеса открывает новые возможности для расширения и развития», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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