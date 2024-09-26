CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Чувашии МТС обеспечила современной связью 50 малых сел и деревень

МТС сообщает о завершении масштабных работ в рамках программы устранения цифрового неравенства в республике. Благодаря проведенным работам еще 18 тыс. жителей малых населенных пунктов региона получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила связью и скоростным интернетом пятьдесят небольших сел и деревень на территории девятнадцати округов республики. В среднем, в каждом из населенных пунктов, подключенных к сети, проживает порядка 350 человек.

Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Чебоксарском, Моргаушском и Канашском округах. Там развит аграрный сектор и промпроизводства. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету предприниматели смогут использовать цифровые технологии для развития бизнеса, а местные жители – пользоваться онлайн-платформами и интернет-сервисами.

«Мы понимаем, что качественная связь – это базовая необходимость для комфортной жизни, поэтому постоянно расширяем сеть в округах республики. Делаем это как по своим программам развития, так и по проекту устранения цифрового неравенства. В этом году не осталось ни одного округа Чувашии, где бы наша компания не провела работ по запуску нового телеком-оборудования. Мы анализируем нагрузку на сеть и будем постоянно улучшать качество мобильной связи в регионе», – сказал директор МТС в Чувашии Алексей Сенкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux

В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: