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«Точка»: в России появился новый способ отправлять платежи через СБП

Предприниматели смогут отправить платёж по Системе быстрых платежей (СБП) через «ИИ-Ассистента» «Точки». Этот инструмент безопасный и позволяет предпринимателям сэкономить время при отправке платежей. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка».

Ассистент может отправить перевод по номеру телефона в пару нажатий. Для этого клиенту нужно написать, например, «Переведи Мише 1000 руб. на [название банка]» или набрать в поиске «СБП», чтобы повторить одну из ранее проведённых операций.

Помимо этого, «ИИ-Ассистент» «Точки» может:

– Открыть депозит. У «Ассистента» можно уточнить детали о сроках, ставках, налогах и страховании депозита, а также открыть депозит в несколько кликов не выходя из диалога. Все параметры можно указать одной фразой, чтобы сэкономить время. Например, «открой депозит на один день без досрочного».

– Скачать выписку. Рутинное скачивание выписки можно поручить «Ассистенту», просто попросив его об этом в одном предложении. Например, «выписка эксель за II квартал 2023».

– Узнать про налоги. «Ассистент» много знает и готов рассказывать о налогах. В диалоге с «Ассистентом», например, можно спросить, какие взносы вам надо заплатить за 2023 г. «Ассистент» найдет нужные данные в «Онлайн-Бухгалтерии», объяснит их простыми словами и ответит на вопросы.

«Наш «ИИ-Ассистент» отвечает на вопросы и решает важные задачи предпринимателя в одном окне. Например, можно задать интересующие вопросы про депозиты и тут же открыть нужный депозит. «Ассистент» общается на простом, человеческом, понятном предпринимателю языке и отвечает мгновенно. Также с «Ассистентом» можно выполнять задачу с помощью одной фразы. Например, перевод денег по СБП. «Ассистент» распознает предыдущего получателя по имени, сокращенное название популярного банка и сумму, останется только подтвердить перевод SMS-кодом», — сказал менеджер ИИ-продуктов в «Точке» Михаил Корочкин.

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