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Продукты «АНТ-ЦС» совместимы с СУБД Postgres Pro

«АНТ-ЦС» подтвердила совместимость продуктов компании с российской системой управления базами данных Postgres Pro от разработчика Postgres Professional. Сертификаты, выданные Postgres Professional, подтверждают технологическую совместимость программных продуктов «АНТ-ЦС» с Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise (версии 15, 16).

Компания «АНТ-ЦС» интегрировала с российской СУБД Postgres Pro автоматизированную систему производственно-диспетчерского управления региональными системами газораспределения, интегрированную шину данных ШИВА, информационно-мониторинговые управляющие системы ИМУС и ОптИМУС, а также другие продукты.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Мы нацелены на полноценное импортозамещение. Сегодня рынок российского ПО готов для развития и дальнейшего внедрения отечественных решений не только в объекты критической инфраструктуры, но и во все сферы промышленности», — сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

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