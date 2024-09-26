МТС открыла предзаказ на серию Xiaomi 14T МТС и Xiaomi MIX Flip

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказов новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro и складного смартфона Xiaomi MIX Flip. При оформлении предзаказа в период с 26 сентября до второго октября первые покупатели серии 14T получат специальные подарки: скидку три тыс. руб. и умные часы Xiaomi Watch S3. Первые покупатели Xiaomi Mix Flip при оформлении предзаказа в этот же период получат скидку 10 тыс. руб. и умные часы Xiaomi Watch S2. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Xiaomi 14T Pro будет доступен в трех цветовых вариантах: титановый серый, титановый синий и титановый черный. Xiaomi 14T будет доступен в четырех цветовых вариантах: титановый серый, титановый синий, титановый черный и лимонно-зеленый. Лимонно-зеленая версия изготовлена из биоматериала PU с четырехслойной структурой (также на 50% состоящей из биоматериалов, включая лимонное волокно) и 100% переработанного PET. Модель Xiaomi MIX Flip — это первый складной смартфон бренда и одно из немногих компактных устройств в этой категории. Продажи смартфонов стартуют с 3 октября.

Стоимость новинок в МТС: Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 256 ГБ — 74,9 тыс. руб.; Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 512 ГБ — 79,9тыс. руб.; Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 1 ТБ — 89,9 тыс. руб.; Xiaomi 14T 256 ГБ + 8 ГБ — 52,9 тыс. руб.; Xiaomi 14T 512 ГБ + 16 ГБ — 59,9 тыс. руб.; Xiaomi MIX Flip — 129,9 тыс. руб.

На смартфоны действует рассрочка 0-0-12.

«Xiaomi – самый популярный бренд смартфонов на российском рынке. Он лидирует как в нашей мобильной сети по числу смартфонов среди абонентов МТС, так и по продажам на рынке. Каждый год производитель активно расширяет модельный ряд во всех сегментах. Например, весной этого года уже на старте предзаказов Xiaomi 14 стал одним из самых востребованных смартфонов в нашей розничной сети. Уверены, что уже на этапе предзаказов мы увидим ажиотажный спрос на Xiaomi 14T и 14T Pro», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.