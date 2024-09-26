CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек

«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек. Операционная система общего назначения «МСВСфера 9» совместима с программным обеспечением Kaspersky Endpoint Security. Сотрудничество открывает бизнесу и государственным организациям новые возможности для построения импортонезависимой и безопасной ИТ-инфраструктуры. Предложение клиентам лучшего стека импортозамещенных ИТ-технологий и технологий информационной безопасности входит в число стратегических драйверов роста ГК Softline.

Подразделение «Инферит ОС», которое входит в экосистему российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), производителя компьютерного и серверного оборудования и разработчика программного обеспечения, и лидер в области информационной безопасности «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера 9» для серверов и ПК с решением для защиты конечных точек Kaspersky Endpoint Security 12.0.

Российская ОС «МСВСфера» на базе GNU/Linux внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры, поддерживает широкий спектр офисных и специализированных приложений, более 10 лет используется в государственных учреждениях и коммерческих организациях.

Kaspersky Endpoint Security 12.0 для Linux помогает защищать устройства от киберугроз. Приложение позволяет проверять объекты файловой защиты в реальном времени и по требованию, обнаруживать зараженные объекты и обезвреживать найденные угрозы, сохранять резервные копии файлов перед лечением или удалением, настраивать параметры проверки зашифрованных соединений и имеет ряд других функций.

Испытания, которые провели ИТ-вендор «Инферит» и «Лаборатория Касперского», подтвердили совместимость ИБ-приложения с версиями операционной системы для автоматизированных рабочих мест и серверов: «МСВСфера АРМ 9» – операционная система для ПК. Имеет привычный российским пользователям интерфейс, что упрощает переход сотрудников организаций на отечественную ОС. Предназначена для использования на 64-разрядных аппаратных платформах Intel и AMD; «МСВСфера Сервер 9» – серверная операционная система, ориентированная на использование в корпоративных информационных системах. Является альтернативой зарубежным серверным ОС уровня Enterprise Linux и обеспечивает высокий уровень безопасности и производительности. Совместимость с приложениями и сервисами, разработанными для RHEL, CentOS, Oracle Linux и др., упрощает миграцию и решение задач импортозамещения.

«Вендор «Инферит» ставит перед собой задачу обеспечить совместимость собственного программного обеспечения и техники с максимально широким спектром отечественных ИТ-решений. Мы рады заявить о совместимости операционной системы «МСВСфера» в версиях для серверов и для рабочих мест с одной из лучших платформ для информационной безопасности признанного лидера рынка ИБ – «Лаборатории Касперского», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Создание импортонезависимой и безопасной ИТ-инфраструктуры сегодня – критически важная задача для бизнеса и государственных учреждений. Совместимость операционной системы «МСВСфера 9» с Kaspersky Endpoint Security 12.0 поможет пользователям обеспечить надежную защиту систем и снизить риски при переходе на отечественные решения», — отметила Евгения Кирикова, старший менеджер по продукту «Лаборатория Касперского».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

От перегрузки к фокусировке: изучаем роль современных HMI в промышленной автоматизации

В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук

Arenadata создает независимый open source-проект на базе Greengage DB

Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: