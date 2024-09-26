CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация
|

Dynamika повышает качество обработки звонков в банке благодаря обновлению Call-центра

Компания Dynamika продолжает внедрять новшества в свои решения. Одним из последних обновлений стало усовершенствование функционала Call-центра за счет интеграции с экосистемой Dynamika, что значительно повысило качество обработки как входящих, так и исходящих звонков. Об этом CNews сообщили представители Dynamika.

Интеграция экосистемы Dynamika с Call-центром

Теперь при каждом звонке автоматически всплывает карточка клиента, содержащая всю необходимую информацию: персональные данные, историю взаимодействия, активные продукты и текущие запросы. Это позволяет операторам быстрее и точнее обрабатывать запросы, а также предоставлять клиентам более персонализированное обслуживание.

Персонализированный подход и оперативность

Благодаря тому, что вся информация о клиенте доступна в режиме реального времени, оператору больше не нужно тратить время на поиск данных в различных системах. Карточка клиента появляется автоматически при любом вызове, что значительно ускоряет процесс обработки запроса.

Этот подход помогает оптимизировать множество задач: от стандартных операций, таких как блокировка карты, до сложных случаев, требующих консультации или проверки данных. Операторы Call-центра теперь могут быстрее переключаться на более сложные задачи, решая их с минимальными временными затратами и без необходимости дополнительных проверок, что снижает нагрузку и улучшает клиентский опыт.

Инновации для оптимизации банковских процессов

Интеграция Call-центра с экосистемой Dynamika направлена не только на улучшение взаимодействия с клиентами, но и на повышение эффективности внутри команды: сокращение времени обработки запроса, снижение нагрузки на операторов и увеличение пропускной способности Call-центра.

Перспективы развития

Компания Dynamika планирует и дальше развивать интеграцию Call-центра с другими системами банка, чтобы предложить больше возможностей для автоматизации и улучшения качества обслуживания. В будущем такие решения могут расшириться на другие каналы взаимодействия, обеспечивая комплексный подход к обслуживанию клиентов на всех этапах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: