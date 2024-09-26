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Альянс в сфере ИИ выпустил новую версию бенчмарка больших языковых моделей MERA

Альянс в сфере искусственного интеллекта представил новую версию бенчмарка MERA: в нее вошли динамический лидерборд, обновленная кодовая база замеров, более совершенная система промптов и улучшенные датасеты, поддержка API, а также замеры десятков новых моделей, включая созданные OpenAI. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ.

MERA (Multimodal Evaluation for Russian-language Architectures) – это крупнейший независимый открытый бенчмарк для оценки фундаментальных моделей русского языка, совместно разработанный на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта исследователями от индустрии – командами Сбербанка и MTS AI, а также академическими партнерами Skoltech AI и НИУ ВШЭ.

Обновленная версия бенчмарка включает в себя 15 основных задач, из которых строится рейтинг, и восемь открытых публичных датасетов.

С момента релиза первой версии бенчмарка им воспользовались десятки разработчиков моделей, отправивших свыше 1000 сабмитов. Совершенствование MERA стало возможно благодаря комментариям пользователей и обратной связи от участников NLP-сообщества. Дальнейшее развитие MERA предусматривает появление в нем задач для оценки распознавания изображений, аудио- и видеоматериалов.

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