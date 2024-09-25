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«Ситилинк» одним из первых среди российских ритейлеров открыл продажи iPhone 16

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Apple iPhone 16 в пяти цветах и с внутренним объемом памяти на 128 ГБ или 256 ГБ. Обновленная модель получила чип Apple A18, настраиваемую кнопку Action Button и селектор для управления камерой Camera Control. Помимио этого, модели iPhone 16 теперь поддерживают более быструю беспроводную зарядку стандарта Magsafe мощностью 25 Вт и более емкий аккумулятор. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Новая система на чипе Apple A18 произведена по 3-нм техпроцессу. Она включает в себя 16-ядерный нейрочип, который по заявлениям производителя вдвое быстрее, чем Apple A17 Pro. Производительность центрального процессора выросла на 30% по сравнению с iPhone 15, а графического ускорителя – на 40%, на 17% выросла пропускная способность постоянной памяти. Объем оперативной памяти теперь составляет 8 Гб, вместо 6 Гб в iPhone 15.

Столь мощная начинка будет полезна в ААА-играх и необходима для работы с искусственным интеллектом Apple Intelligence, с помощью которого можно корректировать текст, меняя стиль написания, генерировать изображения по запросу, использовать нейрофункции для редактирования фотографий.

На боковой грани появилась сенсорная кнопка – селектор Camera Control, обеспечивающий быстрый доступ к камере и выполнение различных сценариев: свайпом влево и вправо можно управлять зумом, короткое прикосновение отвечает за фокусировку, а при нажатии делается снимок. Если зажать кнопку, начнется запись видео.

Вместо привычного для многих переключателя беззвучного режима появилась настраиваемая кнопка Action Button, которая раньше была доступна только в версиях Pro. Пользователи могут запрограммировать ее под удобный сценарий – например, сделать скриншот, запустить диктофон или открыть заметки.

Сзади расположились две камеры: основная на 48 мегапикселей и широкоугольная на 12 мегапикселей с режимом макросъемки. Появилась возможность записывать видео в 4K/60 FPS Dolby Vision и осуществлять съемку для Apple Vision Pro. Также в новой модели реализована возможность постановки съемки видео на паузу.

Новинка представлена в пяти цветах – классических черном и белом и насыщенных бирюзовом, розовом и ультрамарине.

Стоимость iPhone 16 в версии 128 ГБ на старте продаж составляет 118,9 тыс. руб. Стоимость iPhone 16 в версии 256 ГБ на старте продаж составляет 133,9 тыс. руб.

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