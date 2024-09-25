«РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms

ГК «РДТЕХ» и ООО «Хи-Квадрат». Стороны представили уникальную платформу вендора XSQUARE – полноценную альтернативу иностранным решениям Oracle Apex / Oracle Forms, а также образовательную программу от Учебного центра «РДТЕХ». Об этом CNews сообщили представители «РДТЕХ».

В 2020 г. компания «Хи-квадрат» выпустила на рынок Low Code-платформу XSQUARE. Сегодня XSQUARE – средство Low Code разработки корпоративных приложений на PostgreSQL. «С помощью XSQUARE бизнес может провести миграцию системы и отказаться от распространенных Oracle Apex / Oracle Forms без замены разработчиков и изучения дополнительных языков программирования», - отметил технический директор ООО «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

«Учебный центр РДТЕХ (УЦ РДТЕХ) с 2024 г. является первым официальным партнером компании «Хи-Квадрат» по обучению специалистов по работе с платформой XSQUARE. Один из его результатов – быстрый и легкий переход команд разработчиков с Oracle Forms/Apex/Reports на российское решение. В настоящий момент УЦ предлагает три курса, где разбираются возможности платформы XSQUARE по созданию приложений, настройке и установке, конструированию отчетов и многого другого», – сказала директор УЦ РДТЕХ Ольга Борзова.

«Обучение широкого круга ИТ-специалистов вендорским технологиям – одно из традиционных направлений бизнеса РДТЕХ. Ведущие международные вендоры используют возможность формирования рыночной компетенции как основной инструмент продвижения своих решений во всем мире. УЦ РДТЕХ имеет богатый опыт организации массового обучения вендорским технологиям, соответствующую методическую базу и инфраструктуру. Мы рады оказать помощь XSQUARE, одному из наиболее перспективных российских вендоров, в использовании лучших мировых практик для развития рыночной компетенции по их уникальной технологии», – отметила генеральный директор АО «РДТЕХ» Светлана Иванова.

«НПФ ВТБ неукоснительно следует требованиям по повышению технологического суверенитета, предъявляемым к пенсионной отрасли, и переходит на отечественное ПО согласно срокам, определенным нормативными актами. При выборе Low-code платформы для развертывания пользовательских приложений на основе новой СУБД PostgreSQL мы ориентировались, в первую очередь, на производительность нового решения и скорость перехода. В частности, внедрение XSQUARE позволило нам достаточно быстро и качественно перевести один из значимых клиентских сервисов на российское ПО. В результате мы почти в два раза улучшили функциональность самого сервиса, благодаря высокой производительности выбранной платформы», – сообщил технический директор – директор департамента информационных технологий ВТБ Пенсионный фонд Алексей Беляев.

«Стандарты в части ИТ в АО «НПФ «Ростех» опираются на строгие базовые стандарты Государственной корпорации «Ростех». Соответственно новые информационные системы на базе платформ иностранных вендоров как Oracle, IBM у нас уже давно запрещены в принципе и как следствие, задача импортозамещения в явном виде у нас не стоит, т.к. весь базовый софт должен быть российского производства.Выбор Low Code платформы для НПФ «Ростех» осуществлялся по следующим критериям: платформа должна быть создана и показать жизнеспособность хотя бы в течение пяти лет, а не «вчера». Нам нужен был зрелый продукт; наличие сертификатов совместимости с ОС Astra Linux - базовой операционной системой в Фонде; наличие сертификатов совместимости с СУБД Тантор и/или Postgres PRO; в основе должны быть только компилируемые языки программирования, такие как C++/Go/Rust; минимальные требования к квалификации разработчиков, для возможности самостоятельной поддержки и развития систем в будущем. Также хотелось бы отметить требование по независимости платформы от решений третьих сторон. Low Code платформа должна быть именно отечественной, а не веткой Open Source проекта. В случае с Open Source проектами зависимость от внешне определяемого вектора развития компонентов является риском. АО «НПФ «Ростех», как заказчик, хочет иметь вендора, который самостоятельно задает вектор развития ядра платформы, при этом прислушиваясь и реализуя наши требования по доработкам продукта. Все что мы делаем совместно с «Хи-Квадрат» – это инвестиция в технологии, компетенции и решения, которые должны остаться в России», - сказал заместитель генерального директора АО «НПФ «Ростех» Николай Эрмансон.