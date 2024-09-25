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Подтверждена совместимость платформы Robin от компании SL Soft (ГК Softline) и ОС Astra Linux

По результатам совместных испытаний, проведенных SL Soft и «Группой Астра», была доказана корректность работы платформы Robin в среде операционной системы Astra Linux. Синергия продуктов позволит построить эффективную ИТ-архитектуру для отечественных компаний, которые стремятся к независимости от зарубежного ПО. Сотрудничество также способствует укреплению лидерских позиций ГК Softline в сегменте разработки программного обеспечения и переориентации российского бизнеса на собственные продукты группы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа Robin, предназначенная для интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов с использованием ИИ, RPA и OCR, теперь может бесшовно работать на ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7.

Astra Linux — это сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для стабильного и безопасного функционирования ИТ-инфраструктуры любого масштаба и обработки данных различной степени конфиденциальности.

Оба продукта входят в реестр Минцифры и соответствуют строгим требованиям в части информационной безопасности, поэтому могут использоваться для работы с критически важными данными.

Успешное завершение тестирования подтверждено официальным сертификатом, выданным в рамках технологического партнерства Ready for Astra. Результаты испытаний дают гарантии пользователям в эффективности и надежности комплексного решения Robin и Astra Linux.

«Российские компании стали стремиться к импортонезависимости, поэтому ПО должно быть совместимо с отечественными операционными системами. Технологическое сотрудничество SL Soft с “Группой Астра” позволит нашим клиентам использовать платформу для интеллектуальной автоматизации ROBIN в полностью российской ИТ-архитектуре», — сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft.

«Цель программы Ready for Astra — создание полнофункциональной экосистемы используемого с Astra Linux софта. Совместимость нашей ОС с таким ключевым ПО для автоматизации, как платформа Robin от SL Soft, даст возможность пользователям выбрать эффективный и функциональный импортозамещающий программный стек», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

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