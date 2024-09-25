Новый релиз LDM.КЭДО: 3:0 в пользу сотрудников

LDM (входит в ИT-холдинг LANSOFT) представляет новый релиз решения для кадрового электронного документооборота LDM.КЭДО 3.0. Это самое масштабное изменение продукта в 2024 г. Обновления сделают работу с кадровыми документами в крупных организациях и холдингах более комфортной благодаря сквозным процессам в системе и обновленному интерфейсу. Особое внимание уделено усовершенствованию системы безопасности данных и надежности хранения. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Теперь HR-специалистам, администраторам и другим сотрудникам станет удобнее пользоваться системой КЭДО. Кадровые специалисты смогут работать в одном окне со всеми документами сотрудника, прикрепленного к нескольким юридическим лицам, а его позиции в разных организациях будут отображаться в обновленной карточке пользователя. Пользователям тоже станет удобнее благодаря единой учетной записи. Кроме того, они смогут самостоятельно менять пароль. Интеграция LDM.КЭДО с несколькими системами «1С» даст возможность импортировать организационную структуру, данные о сотрудниках и их документы.

Кроме того, заказчики увидят полностью обновленный интерфейс с оптимизацией под мобильные устройства и смогут адаптировать КЭДО под свой фирменный стиль — от логотипа до цветовой схемы. Созданное мобильное приложение позволит работать с документами в смартфоне даже в офлайн-режиме.

Возможность выбрать наиболее подходящий способ хранения, поддержка S3 для масштабируемого и быстрого доступа к данным, настройка политик хранения, системы сжатия и дедубликации, шифрование и поддержка тиринга повысят уровень безопасности данных.

Любовь Черкасова, руководитель отдела продуктового развития LDM: «Наши пользователи не всегда имеют доступ к компьютеру, поэтому мы максимально расширили и оптимизировали работу с мобильных устройств. Обновления в LDM.КЭДО обеспечат сквозные процессы в компаниях даже с несколькими юридическими лицами и сделают взаимодействие с кадровыми документами в холдинге удобным».