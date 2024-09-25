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МТС включила LTE-сеть в отдаленном селе Газимуро-Заводского округа Забайкалья

МТС сообщает о запуске в селе Бурукан Забайкальского края. Более 240 жителей отдаленного населенного пункта получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Газимуро-Заводской округ называют центром горнорудной промышленности Забайкальского края. С момента освоения региона здесь велась добыча серебра, а позже были разведаны крупные залежи полиметаллических руд. Сегодня на территории округа действует несколько горно-обогатительных комбинатов, занимающихся добычей полезных ископаемых, где трудятся жители округа и вахтовые работники. Запуск сети LTE в Бурукане, позволит сотрудникам горнорудных предприятий использовать цифровые сервисы для мониторинга транспорта, перевозку грузов и обеспечения безопасности сотрудников.

«Бурукан удаленное таежное село. Скоростной мобильный интернет позволит жителям пользоваться мессенджерами, приложениями мобильных банков и госуслуг, загружать видео и фото в социальные сети, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, начинать собственный бизнес на онлайн-платформах и удаленно учиться. МТС продолжит реализовать программу развития сети в регионе, обеспечивая покрытие в отдаленных и труднодоступных территориях края. Так, недавно скоростной мобильный интернет пришел в села Горный Зерентуй, Цаган-Ола и Бальзой», - отметил технический директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.

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